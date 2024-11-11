قبيل الموعد النهائي الأمريكي لحظر الأسلحة: "الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع المنطقة الإنسانية في قطاع غزة"

على خلفية تهديدات حظر الأسلحة الأمريكي لإسرائيل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم (الاثنين) عن توسيع المنطقة الإنسانية، والتي سيتم توسيعها وستشمل مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك: المستشفيات ومجمعات الخيام.

وكان وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أبلغا إسرائيل في 15 تشرين الأول/أكتوبر أنه إذا لم تدخل المساعدات الأمريكية إلى قطاع غزة بالكامل خلال 30 يوما، فإنهما سيضطران إلى اللجوء إلى عقوبات صارمة. واليوم، قبل أربعة أيام من الموعد النهائي للأمر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيوسع المنطقة الإنسانية.

وجاء في البيان: "الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع المنطقة الإنسانية. وتشمل المنطقة الإنسانية الموسعة المستشفيات الميدانية التي تم إنشاؤها منذ اندلاع الحرب ومجمعات الخيام ومعدات الإيواء وإمدادات الغذاء والمياه والدواء والمعدات الطبية التي تم إدخالها بالتنسيق مع المجتمع الدولي".