استعدادات الجيش الإسرائيلي بعد الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في إطار الصفقة

في أعقاب إدراك المؤسسة الأمنية أن المعتقلين الأمنيين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في صفقة الرهائن سيشكلون تحديًا أمنيًا كبيرًا في الضفة الغربية، قررت القيادة المركزية اتخاذ عدد من الإجراءات. لكن سيتم التوضيح أنه في الوقت الحالي لا توجد زيادة في تحذيرات الشاباك، لكننا نفهم من التجربة أن هذا قد يحدث. بشكل أساسي هجمات مستوحاة ضد مشاعر البعض لصالح حماس.

تعزيز الدفاع: هناك خطر، سواء في الإلهام أو العدوى، أو في النية، من أن تعمل حماس على تنفيذ هجوم في الضفة الغربية لأن ذلك لا يتعارض مع الاتفاق.

ويجري تغيير طريقة الدفاع عن المستوطنات: في الضفة الغربية يتم عمل مصارف أمام الطرق الرئيسية لتقليل فرص الهجمات من سيارة عابرة، أو كما حدث في الفندق أو ترقوميا.

المحور الهجومي – إحباط الهجمات: وصلت الكتيبة 90 من الجنوب، ومن هناك ستصل قوات إضافية طالما تم الحفاظ على السلام على حدود غزة. هناك قائمة كبيرة من المطلوبين، ومع تعزيزات كهذه سيكون من الممكن تركيز جهود كبيرة في مجال التدابير المضادة.

الاستعدادات العملياتية: القيادة المركزية تعمل على إجراء التدريبات ضمن الإجراءات التي يتم اتخاذها لتحسين حال حدوث تصعيد كبير.