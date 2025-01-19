استعدادات الجيش الإسرائيلي بعد الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في إطار الصفقة

رغم عدم وجود أي زيادة في إنذارات الشاباك، قررت القيادة المركزية اتخاذ عدة إجراءات وقائية استعداداً للتصعيد •

i24NEWS
i24NEWS
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قوات الأمن الإسرائيلية تغلق الطريق الذي وقع فيه الهجوم شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية
قوات الأمن الإسرائيلية تغلق الطريق الذي وقع فيه الهجوم شمال مدينة الخليل بالضفة الغربيةWisam Hashlamoun/Flash90

في أعقاب إدراك المؤسسة الأمنية أن المعتقلين الأمنيين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في صفقة الرهائن سيشكلون تحديًا أمنيًا كبيرًا في الضفة الغربية، قررت القيادة المركزية اتخاذ عدد من الإجراءات. لكن سيتم التوضيح أنه في الوقت الحالي لا توجد زيادة في تحذيرات الشاباك، لكننا نفهم من التجربة أن هذا قد يحدث. بشكل أساسي هجمات مستوحاة ضد مشاعر البعض لصالح حماس.

تعزيز الدفاع: هناك خطر، سواء في الإلهام أو العدوى، أو في النية، من أن تعمل حماس على تنفيذ هجوم في الضفة الغربية لأن ذلك لا يتعارض مع الاتفاق.

ويجري تغيير طريقة الدفاع عن المستوطنات: في الضفة الغربية يتم عمل مصارف أمام الطرق الرئيسية لتقليل فرص الهجمات من سيارة عابرة، أو كما حدث في الفندق أو ترقوميا.

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المحور الهجومي – إحباط الهجمات: وصلت الكتيبة 90 من الجنوب، ومن هناك ستصل قوات إضافية طالما تم الحفاظ على السلام على حدود غزة. هناك قائمة كبيرة من المطلوبين، ومع تعزيزات كهذه سيكون من الممكن تركيز جهود كبيرة في مجال التدابير المضادة.

الاستعدادات العملياتية: القيادة المركزية تعمل على إجراء التدريبات ضمن الإجراءات التي يتم اتخاذها لتحسين حال حدوث تصعيد كبير.

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