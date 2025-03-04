تغطية متواصلة|| نتنياهو يهاجم: رئيس الشاباك فشل بصورة تامة، التحقيق لا يجيب على أي أسئلة
حماس تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل "لإدخال المساعدات الى القطاع"• مقتل قائد الذراع العسكرية لحماس في جنين خلال اشتباكات مع الجيش • ملك البحرين"ندعم حق الفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة"
اليوم الـ515 للحرب: عقدت اليوم القمة العربية الطارئة في القاهرة والتي عرضت خلالها مسودة الخطة المصرية لمستقبل غزة، كما وجهت حركة حماس، اليوم (الثلاثاء)، كلمة إلى المجتمع الدولي وطالبت: "يجب التحرك الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية واتخاذ القرار بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة". بالإضافة إلى ذلك، أفادت تقارير عربية أن قائد الذراع العسكري لحركة حماس في جنين، إيسر السعدي، قُتل خلال اشتباكات مع قوات الجيش الإسرائيلي .
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نتنياهو يهاجم: رئيس الشاباك فشل بصورة تامة، التحقيق لا يجيب على أي أسئلة
عقب ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على تحقيق الشاباك في أحداث 7 أكتوبر قائلا: "بدلا من التعاون مع مراقب الدولة، يقدم رئيس الشاباك رونين بار "تحقيقا" لا يجيب على أي أسئلة". وبحسب قوله، فإن "نتائج التحقيق لا تتناسب مع حجم الفشل والتقصير من جانب التنظيم وقائده. فرئيس الشاباك فشل في كل ما يتعلق بنضال التنظيم ضد حماس بشكل عام، وأحداث 7 أكتوبر بشكل خاص".وذكر المكتب أنه "بالإضافة إلى كل شيء، لم ير رئيس الشاباك أنه من المناسب إيقاظ رئيس الوزراء ليلة الهجوم - وهو القرار الأساسي والضروري".
وزير الخارجية الأمريكي: صنفنا الحوثيين منظمة إرهابية
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة صنفت المتمردين الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية.
الدول العربية اتفقت على خطة لإعادة إعمار قطاع غزة
إحباط عملية إطلاق نار قرب موقع عسكري قرب حوميش وتم تحييده، لا يوجد اصابات
الرئيس المصري: لن يكون هناك سلام حقيقي دون إقامة الدولة الفلسطينية
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصرح خلال القمة العربية "نعمل على تدريب فرق أمنية فلسطينية ستكون مسؤولة عن الأمن في القطاع في المرحلة المقبلة". وأضاف: "ندعو إلى تبني خطتنا التي تحفظ حق الفلسطينيين في إعادة بناء وطنهم والبقاء على أرضهم". وبحسب قوله: "لن يكون هناك سلام حقيقي دون إقامة الدولة الفلسطينية. فالسلام لا يأتي بالقوة، ولا يمكن فرضه بالقوة. واتفاق السلام بين مصر وإسرائيل نموذج يحتذى به لتحويل حالة الحرب إلى سلام وازدهار".
الجيش الإسرائيلي: اعتقال 19 مطلوبًا في الضفة الغربية، من بينهم مسلحي حماس
قامت قوات الأمن الليلة الماضية بعمليات في جميع أنحاء الضفة الغربية واعتقلت 19 شخصًا مطلوبًا لتورطهم في أنشطة مسلحة، من بينهم عدد من النشطاء والذين اعتبرتهم إسرائيل محرضين. هذا وفق ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
الشاباك ينشر نتائج تحقيقه الليلة بفشل 7/10
سينشر الشاباك الليلة نتائج تحقيقه في أحداث مجزرة 7 أكتوبر.
تقرير: الرئيس السوري التقى أبو مازن على هامش القمة العربية في القاهرة
ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الرئيس السوري أحمد الشرع (الجولاني) ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التقيا مع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن والوفد المرافق له على هامش القمة العربية في القاهرة بمصر.
الجيش الإسرائيلي: مقتل أحد قادة حماس في جنين
أعلن الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود والشاباك أن قوات الأمن قضت على مسلحين اثنين في جنين، من بينهم أيسر سعدي، قائد حماس في المدينة، وتم اعتقال ثلاثة مسلحين آخرين خلال العملية، وعثرت القوات على أسلحة، بما في ذلك سلاح من نوع M-16 ومسدس وأسلحة أخرى.