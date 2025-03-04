اليوم الـ515 للحرب: عقدت اليوم القمة العربية الطارئة في القاهرة والتي عرضت خلالها مسودة الخطة المصرية لمستقبل غزة، كما وجهت حركة حماس، اليوم (الثلاثاء)، كلمة إلى المجتمع الدولي وطالبت: "يجب التحرك الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية واتخاذ القرار بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة". بالإضافة إلى ذلك، أفادت تقارير عربية أن قائد الذراع العسكري لحركة حماس في جنين، إيسر السعدي، قُتل خلال اشتباكات مع قوات الجيش الإسرائيلي .

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