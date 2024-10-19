مسيرة من لبنان تستهدف منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو في قيساريا

استهدفت مسيرة تسللت من لبنان صباح اليوم منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو العائلي في مدينة قيساريا الساحلية وسط إسرائيل ، جاء هذا وفقا لبيان أصدره ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، والذي أكد أن نتنياهو وزوجته لم يتواجدا في المبنى ، ولم تحدث أي إصابات . قوات أمنية كبيرة توجهت الى المكان وبدأت في أعمال التمشيط.

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ورافقت المسيرة مروحية حربية رصدت التسلل من لبنان حتى تفجيره- وبعد التسلل سمعت الصافرات في جليلوت وشمال تل أبيب. ويشار الى أن مسيرتين إضافيتين تسللتا من لبنان الى الأراضي الإسرائيلية لكن تم اعتراضها في مناطق مفتوحة. وذكر بيان الجيش الإسرائيلي إنه يتم التحقيق باستهداف المبنى.

وفي وقت سابق تم تشغيل الإنذارات في طبريا، ورصدت أربعة قذائف من لبنان في طبريا. ولم يتم التبليغ عن إصابات أو أضرار. في المقابل شغلت الإنذارات في حيفا، نهاريا ومدينة عكا ومحيطها.