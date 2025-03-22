دافع عن دور قطر كوسيط|| المبعوث الأمريكي يتحدث عن "فجوات بين الجمهور الإسرائيلي ونتنياهو حول المختطفين

كشف المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، الليلة (الجمعة)، في مقابلة مع الصحافي المحافظ تاكر كارلسون، عن فجوات كبيرة بين موقف الجمهور الإسرائيلي وسياسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالإفراج عن المختطفين.

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وتحدث ويتكوف عن زيارته لميدان المختطفين في تل أبيب، والتي وصفها بـ"شبه الروحية"، وأكد: "الجمهور في إسرائيل يريد عودة المختطفين، ونتنياهو يسير ضد الروح العامة".على الرغم من ذلك، أعرب ويتكوف عن اعتقاده بأن نتنياهو يتصرف من دوافع صادقة: "أعتقد أن نتنياهو يشعر أنه يفعل الشيء الصحيح"، وأضاف أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يعتقد أن الضغط على حماس هو السبيل الوحيد للإفراج عن المختطفين.

وفيما يتعلق باستئناف القتال في غزة، ادعى ويتكوف أن ذلك ينبع من عدم وجود رد فعل عقلاني من قبل حماس على الاتفاق المقترح. وأشار إلى أن إسرائيل لم تغلق الباب أمام اتفاق طويل الأمد وأن العمل العسكري قد يؤدي إلى الضغط على حماس لتكون أكثر مرونة في المفاوضات.

ودافع المبعوث الأمريكي بشدة عن دور قطر كوسيط ورفض الانتقادات الموجهة إليه ووصفه بأنه "مؤيد لقطر". ووفقا له، فإن "القطريين ليسوا طرفا في الصراع بل وسطاء، وهم يفعلون ذلك من دوافع جيدة. إنهم يريدون السلام ويريدون أن يتم الاعتراف بهم كصانعي سلام".

وبالإشارة إلى مستقبل القطاع، لم يستبعد ويتكوف إمكانية بقاء حماس منخرطة سياسيا في غزة، بشرط أن تنزع سلاحها: "ما هو مقبول من وجهة نظرنا هو أن يلقوا أسلحتهم، وبعد ذلك يمكنهم البقاء هناك لفترة من الوقت، وأن يشاركوا سياسيا. لكن لا يمكن أن يكون لدينا منظمة إرهابية تدير غزة، لأن ذلك لن يكون مقبولا على إسرائيل".

إضافة إلى ذلك، أعرب ويتكوف عن شكوكه بشأن الدعم الأمريكي لحل الدولتين. ووفقا له، "المهم هو كيف سنعيد بناء غزة بطريقة لا تعتمد على مخصصات الرعاية الاجتماعية، بل على الفرص الاقتصادية".