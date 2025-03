دافع عن دور قطر كوسيط|| المبعوث الأمريكي يتحدث عن "فجوات بين الجمهور الإسرائيلي ونتنياهو حول المختطفين

كشف المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، الليلة (الجمعة)، في مقابلة مع الصحافي المحافظ تاكر كارلسون، عن فجوات كبيرة بين موقف الجمهور الإسرائيلي وسياسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالإفراج عن المختطفين.

https://x.com/i/web/status/1903378542697513469