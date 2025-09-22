قد يعجبك أيضًا -

أفاد مسؤول مطلع على التفاصيل اليوم (الاثنين) لقناة i24NEWS بأنه من المتوقع قيام حركة حماس ببعث رسالة إلى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب والتي تتضمن طلب ضمانة شخصية منه لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، مقابل الإفراج عن نصف المختطفين. الرسالة، التي نُشرت لأول مرة على شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، لم تُرسل بعد إلى الرئيس.

في الرسالة كُتب أيضًا أنه كلما استمرت المفاوضات لإنهاء الحرب، ستستمر الهدنة أيضًا. نشر الرسالة يأتي في ظل افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث من المتوقع أن تعترف العديد من الدول بالدولة الفلسطينية، وذلك في إطار المبادرة الفرنسية-السعودية لحل الدولتين. أمس، أعلنت عن ذلك بريطانيا وكندا ودول أخرى.

مؤخرًا صرّح الرئيس ترامب وادعى وجود معطيات مربكة بل ومتناقضة حول وضع المختطفين في القطاع. في البداية قال إن "هناك بين 32 إلى 38 مختطفا قتلى، معظمهم من الشباب"، ثم ادعى أن "لدينا قرابة 40 مختطفا قتلى. هناك 20 مختطفا أحياء - ربما أقل".