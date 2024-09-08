تقرير: الولايات المتحدة تدرس خطواتها للتوسط بين إسرائيل وحماس - والمفاوضات تعود لأسابيع مضت

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم (الأحد)، أن جهود الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ أشهر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين، تواجه خلال الأيام الأخيرة تحديات، مما وضع الاتفاق في "وضع خطير وغير مستقر"، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، فإن الولايات المتحدة تعيد النظر في خطواتها القادمة، بعد أن كانوا يأملون في تقديم اقتراح آخر للجانبين في الأيام المقبلة.

والعقبة الأخيرة في المفاوضات، وهي الطلب الجديد من جانب حماس فيما يتعلق بالسجناء الذين ستطلق إسرائيل سراحهم، تسلط الضوء على العملية المحبطة والمؤلمة في بعض الأحيان التي شغلت كبار المسؤولين الأميركيين، وبايدن نفسه، لمدة تسعة أشهر. وفي الآونة الأخيرة، اعتقدت الولايات المتحدة، إضافة إلى قطر ومصر، عدة مرات أن التوصل إلى اتفاق في متناول اليد، إلا أن المطالبات الجديدة من جانب إسرائيل وحماس من شأنها أن تعيد المفاوضات لأسابيع أو أشهر إلى الوراء.

وبشكل عام، فإن فرص بايدن في إنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن المتبقين في غزة قبل أن ينهي فترة ولايته تبدو أقل من أي وقت مضى، مما يزيد من احتمال إنهاء رئاسته دون التوسط لإنهاء الصراع الذي أحاط العام الماضي في منصبه ويهدد بتشويه إرثه.

ويخشى الوسطاء أكثر فأكثر من أن إسرائيل وحماس ليس لديهما أي دافع للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب المستمرة منذ 11 شهرا.

Haim Goldberg/FLASH90

واتفق الجانبان مبدئيا على أن تقوم إسرائيل في مرحلة ما بإطلاق سراح مسلحين فلسطينيين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد مقابل قيام حماس بإطلاق سراح جنود إسرائيليين. ويقدر المسؤولون الأمريكيون أن بعض الرهائن الأمريكيين السبعة المتبقين في غزة ما زالوا على قيد الحياة وقد يتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة، وفقًا للمسؤول، إلى جانب "عدد كبير" من الرهائن الأحياء.

ويريد بعض مستشاري بايدن منه زيادة الضغط على نتنياهو، الذي اتهمه حتى كبار المسؤولين الإسرائيليين بتخريب المفاوضات. داخل البيت الأبيض، هناك جدل حول ما إذا كان يجب إعلان نتنياهو علنا كعقبة رئيسية أمام الاتفاق، ولكن هذا أقل احتمالا بعد أن قتلت حماس الرهائن الستة، وفقا لعدد من الأشخاص المطلعين على المناقشات.