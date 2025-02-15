الإفراج عن ساشا تروبانوف يثير الجدل:"رئيس أمازون :عملنا من وراء الكواليس" و"روسيا: لنا دور بالإفراج عنه"

زعم ديبلوماسيون روس اليوم (السبت) أن الإفراج عن ألكسندر (ساشا) تروبانوف جاء بعد ضغوط مارستها موسكو. لكن ليس من المؤكد على الإطلاق أن هناك مساهمة روسية كبيرة في إطلاق سراحه. وقبل نحو شهر، وفي تبادل متوتر للتصريحات بين سفيرة إسرائيل لدى روسيا، سيمونا هالبرين، والمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، زُعم أن إدراجه في المرحلة الأولى تم لأنه تم تعريفه على أنه حالة إنسانية بعد إصابته أثناء اختطافه، وليس بسبب تدخل الكرملين.

وقال السفير الروسي في قطر ديمتري دوجادكين لوكالة تاس للأنباء: "أطلقت حماس، بناء على طلب موسكو، سراح تروبانوف في المرحلة الأولى، وليس الثانية، من اتفاق وقف إطلاق النار". ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن السفير الروسي لدى إسرائيل قوله: "إن روسيا بذلت كل جهد ممكن لتحرير المواطن الروسي تروبانوف من غزة وهي راضية عن إطلاق سراحه".

في المقابل، زعمت السفيرة هالبرين، بالفعل في كانون الثاني/يناير، أن "ضم تروبانوف تمت مناقشته منذ بداية المفاوضات مع حماس، دون مشاركة روسيا".

وعلى الرغم من الجدل الدائر حول التورط في إطلاق سراح تروبانوف، إلا أن هناك توافقا على دور الكرملين في جهود إطلاق سراح مختطف آخر - مكسيم هاركين، ومختطفين آخرين ليسا من مواطني البلاد. وبحسب السفير الروسي في قطر، فإن "هاركين من مواليد دونباس، ويحمل أقاربه الجنسية الروسية".

Headquarters of the families of the kidnapped

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وقبل حوالي ثلاثة أسابيع، قالت السفيرة هالبرين إنه "على الرغم من أن هاركين نفسه لا يحمل الجنسية الروسية، إلا أن ابنته ولدت في روسيا وتعيش فيها". ووفقا لها، فإن إسرائيل تتعاون مع روسيا من أجل الدفع لإطلاق سراحهم". وأضافت: "نحن نعمل مع السلطات الروسية، ولن أكشف عن اسمي المختطفين الآخرين، لكننا نأمل أن يتمكن الجانب الروسي من المساعدة في هذا الأمر".

ونشر آندي جيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، حيث يعمل ساشا تروبانوف، تعليقًا على إطلاق سراحه على مدونة الشركة: "سنواصل دعمهم وسنبذل كل ما في وسعنا لمساعدتهم على التعافي. شكرًا لكل من عمل بلا كلل من أجل عودته سالمًا - أشارككم شعور التقدير والارتياح بعد إطلاق سراح ساشا وغيره من المختطفين اليوم".

كما تناول جيسي الانتقادات الموجهة للشركة لعدم اتخاذ موقف علني للمطالبة بالإفراج عنه. "منذ أن علمنا باختطاف ساشا وعائلته، عمل فريق متخصص خلف الكواليس مع خبراء لدعم الجهود المبذولة لإطلاق سراحهم، والقيام بالتصرف الصحيح من أجلهم ومن أجل سلامتهم - بما في ذلك القرار المؤلم بتجنب التعليق العام، خوفًا من الإضرار بفرص إطلاق سراحهم أو الظروف التي كانوا محتجزين فيها".