تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي يعلن إن من بين المسلحين التسعة في طولكرم السبت المتورطين بالعملية التي أدت لمقتل أمنون مختار
قائد الجبهة الداخلية :"نستعد لكل سيناريو- التعليمات ستتغير وفقا لتقييمات الأوضاع" *واتفقت قيادة حماس على اختيار خليفة مؤقت لإسماعيل هنية *مقتل إسرائيليين بعملية طعن في طولكرم
اليوم 303 من الحرب: وزير الأمن غالانت هدد إيران وحزب الله اليوم (الأحد): "إذا تجرأ العدو على مهاجمتنا فسوف يدفع ثمناً باهظاً". واتفقت قيادة حماس على بديل مؤقت لإسماعيل هنية. وفي وقت سابق، نُشرت أنباء عن إصابة جندي مدرعات بجروح خطيرة خلال معركة جرت جنوب قطاع غزة. مقتل شخصين في عملية طعن في حولون وسط إسرائيل. للمرة الأولى منذ كانون الثاني/يناير – تم إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه منطقة جان يفني وسط إسرائيل.
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الجيش: مقتل تسعة مسلحين في طولكرم أمس، بينهم قتلة أمنون مختار
الجيش الإسرائيلي والشاباك أعلن أمس عن مقتل تسعة مسلحين في غارتين جويتين في طولكرم. وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن من بين الإرهابيين الذين قُتلوا ناشط في حماس، هيثم بليدي، الذي كان ضمن الخلية المسؤولة عن مقتل اللواء الحنان أرييل كلاين والجندي ياتيف ليف. هاليفي. كما تم اغتيال علي خليل وجمال أبو هنية اللذين قتلا أمنون مختار في قلقيلية. المسلح الآخر الذي قُتل في الهجوم هو ناشط الجهاد الإسلامي جابر سبع، الذي شارك في العديد من هجمات إطلاق النار
وزير الخارجية الأردني لإيران: "مجالنا الجوي ليس لعرض العمليات العسكرية"
أشارت مصادر أردنية إلى زيارة وزير الخارجية أيمن الصفدي إلى إيران، وقالت لصحيفة “الشرق الأوسط” الصادرة في لندن، إن "أهمية زيارته تنبع من الرسائل التي نقلها، والجميع ينتظر الرد الإيراني". وبحسب أحد المصادر، أشار الصفدي إلى "حياد الأجواء الأردنية"، وأوضح أن "الأردن لن يسمح بأن تتحول أجواءه إلى عرض للعمليات العسكرية".
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هاغاري: لا تغيير في سياسة قيادة الجبهة الداخلية
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري في تصريح لوسائل الإعلام إنه "لا يوجد تغيير في السياسة الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية. وإلى أن يقال خلاف ذلك، لا يوجد أي تغيير، وسوف نقوم بالتحديث عند الحاجة. وفي الوقت نفسه، نحن في حالة تأهب قصوى".
تقرير: إصابة اثنين من مسؤولي حزب الله في هجوم بدراجة نارية في جنوب لبنان
أفادت قناة "الحدث" السعودية عن مصادر أن اثنين من مسؤولي حزب الله أصيبا في هجوم بدراجة نارية في بيت ليف بجنوب لبنان.
تقرير: إيران ترفض الجهود الرامية إلى تخفيف الرد على إغتيال هنية
رفضت إيران الجهود المكثفة التي بذلتها الولايات المتحدة والدبلوماسيون في العالم العربي لتخفيف ردها على اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" قاله الزعماء الإيرانيون في محادثات الليلة الماضية وبحسب مصادر مطلعة على التفاصيل:"لا يهمنا إن ردنا تسبب بحرب". طلبت الولايات المتحدة من الدول الغربية والعربية نقل رسالة إلى إيران بعدم التصعيد - وحذرت من أن أي هجوم كبير سيؤدي إلى رد فعل مضاد.
الاستعدادات للهجوم الإيراني: قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي يصل إلى إسرائيل
يصل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الجنرال مايكل كوريلا، إلى إسرائيل غدا في إطار جولة إقليمية في الشرق الأوسط، حيث يقوم بتنسيق أنشطة التحالف الدولي لاعتراض الهجوم الإيراني المتوقع وكذلك رد حزب الله. وسيكون ضيفا على رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي، والذي كان متواجدا في المنطقة قبل الهجوم الإيراني في 13 نيسان/أبريل من أجل تنسيق الأنشطة الناجحة للتحالف.
تقرير: 25 قتيلا في هجمات على المدارس في مدينة غزة
قُتل 25 فلسطينيًا في هجمات للجيش الإسرائيلي على مدرستين في مدينة غزة وفقا لمصادر فلسطينية، في حين يقول الجيش الإسرائيلي إن المدرستين استخدمتا كمقر لحركة حماس
الجيش الإسرائيلي يخلي أحياء في خان يونس بعد القصف ضد مناطق وسط إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يدعو سكان أحياء جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة إلى إخلاء مناطق سكنهم والانتقال إلى منطقة المواصي الإنسانية وذلك بعد اطلاق قذائف صاروخية تجاه مركز إسرائيل وقال الجيش الإسرائيلي إنها أطلقت من مكان سكنهم
غالانت يتوعد إيران وحزب الله: "إذا هاجم العدو - فسوف يدفع ثمناً باهظاً"
زار وزير الأمن يوآف غالانت وحدة تكنولوجيا الميدان (HTL)، المسؤولة عن الاستجابة العملياتية والتكنولوجية للقوات في الميدان، وقال: "لقد درست اليوم انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في الدفاع والهجوم. نحن مستعدون بقوة في الدفاع - على الأرض وفي الجو، ونحن مستعدون للتحرك بسرعة لشن هجوم أو رد فعل، وسندفع الثمن، كما كنا نفعل في الأيام الأخيرة، إذا تجرأ على مهاجمتنا، فسوف يفعل ذلك دفع ثمناً باهظاً".
الإفراج عن ثلاثة مشتبهين بقضية الاعتداء الجنسي على عنصر النخبة الذي كان معتقلا في سديه تيمان
تقارير في لبنان: إصابة شخصين في هجوم بجنوب البلاد
أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المحسوبة على حزب الله، بوقوع هجوم على منزل في منطقة بيت ليف جنوبي البلاد. وبحسب تقارير أخرى في لبنان، فإن الهجوم استهدف دراجة نارية، وأدى إلى إصابة شخصين