تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي يعلن إن من بين المسلحين التسعة في طولكرم السبت المتورطين بالعملية التي أدت لمقتل أمنون مختار

اليوم 303 من الحرب: وزير الأمن غالانت هدد إيران وحزب الله اليوم (الأحد): "إذا تجرأ العدو على مهاجمتنا فسوف يدفع ثمناً باهظاً". واتفقت قيادة حماس على بديل مؤقت لإسماعيل هنية. وفي وقت سابق، نُشرت أنباء عن إصابة جندي مدرعات بجروح خطيرة خلال معركة جرت جنوب قطاع غزة. مقتل شخصين في عملية طعن في حولون وسط إسرائيل. للمرة الأولى منذ كانون الثاني/يناير – تم إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه منطقة جان يفني وسط إسرائيل.

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