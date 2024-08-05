الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل وزير الاقتصاد في غزة

أدت غارة جوية نفذها الجيش الإسرائيلي الأحد الى مقتل وزير الاقتصاد في حكومة حماس بغزة عبد الفتاح الزريعي، وذلك وفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

والزريعي وفقا للبيان كان "مسؤولا عن دائرة التصنيع في الجناح العسكري لحركة حماس، كما أنه شغل منصب وزير الاقتصاد في حكومة حماس في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قسم التصنيع يعمل على زيادة قدرات التسلح لدى حماس، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات مع منظمات مسلحة أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ويتهم بيان الجيش الإسرائيلي الزريعي بأنه له "دور مهم بتوجيه جهود حماس للسيطرة على المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة وفي إدارة الأسواق التي تسيطر عليها حماس، إضافة الى كونه مسؤولا عن توزيع الوقود والغاز والأموال لأغراض مسلحة".

في المقابل قالت حماس في البيان الذي أعلنت فيه عن مقتله إنه "مقتله لن يثنينا عن أداء واجبنا الوطني تجاه شعبنا الفلسطيني،ومواصلة الدور الأخلاقي والمهني لخدمتهم ودعم صمودهم ومثابرتهم في مواجهة هذا العدوان الغاشم".