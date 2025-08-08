"قتال حتى الرصاصة الأخيرة وزرع عبوات" : حماس تستعد للعملية الكبرى

قد يعجبك أيضًا -

تستعد حماس لعملية واسعة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وتعمل على زرع عبوات ناسفة استعدادًا لـ"معركة حتى الرصاصة الأخيرة".

مصدر عربي مقرّب جداً من حماس أفاد لقناة i24NEWS بأن الفهم السائد لدى حماس هو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يريد أن يسحب من الحركة "وثيقة التأمين الخاصة به - وهي المختطفين".

بسبب ذلك، يعمل قادة حماس في غزة، وعلى رأسهم عز الدين حداد قائد الجناح العسكري، حالياً على زرع الكمائن، المتفجرات، الأفخاخ، الحواجز، وأيضاً على تعزيز الحراسة على المختطفين. ووفقاً للمصدر العربي، "حداد هو صاحب القرار الوحيد والأخير في التنظيم، وهو يعزل تماماً ويستهين بقيادة حماس الخارجية. هو يعتبرهم مجرد زينة وهم عاجزون عن اتخاذ أي قرار".

هدف حداد هو إعادة الجيش الإسرائيلي إلى خطوط السادس من أكتوبر، ولكن في الوقت نفسه، حسب المصدر، يشعر بأنه "ظهره تجاه الحائط"، ولذلك ليس لديه خيار سوى "القتال حتى النهاية".

أفاد مصدر أمني لـ i24NEWS ردًا على ذلك: "حداد يحظى بالتأكيد بدعم الجناح العسكري لحماس. منذ أن أنقذ شمال قطاع غزة من خطة الجنرالات، يُعتبر أكثر تشددًا حتى تجاه إسرائيل وأيضًا تجاه القيادة الخارجية". وقال مصدر سياسي إسرائيلي الى i24NEWS : "هذا هو الرجل الذي سيقود حماس، هو من يستفيد من القرار، فقط لمجرد أنه يحتجز المختطفين. عز الدين حداد ورجاله هم من يستعدون تقريبًا وحدهم مع المسلحين، خصوصًا في شمال قطاع غزة، للمعركة الكبرى".