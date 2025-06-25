مقتل ضابط وسته جنود إسرائيليين في انفجار عبوة ناسفة في خانيونس

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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل سبعة جنود إسرائيليين في انفجار عبوة ناسفة في خانيونس، وتم حاليا الكشف عن ستة أسماء منهم وهم :الملازم ماتان شاي ياشينوفسكي، 21 عامًا، من كفار يونا، والرقيب رونال بن موشيه، 20 عامًا، من رحوفوت، والرقيب نيف رادي، 20 عامًا، من اليكين، والرقيب رونين شابيرو، 19 عامًا، من مزكيرت باتيا، والرقيب شاحار مانواف، 21 عامًا، من عسقلان، والرقيب مايان باروخ بيرلشتاين، 20٠ عامًا، من أشخرة. وبذلك، يرتفع عدد ضحايا الحرب مع غزة إلى 879.

في الحدث الذي سقط فيها الضابط والمقاتلون، قتل جندي أعلن عن اسمه لاحقا وهو الرقيب الون دافيدوف، وجرى هذا بعد أن تبليغ عائلته.

وقع هذا الحدث الخطيرة يوم الثلاثاء، أثناء عملية لفريق قتالي تابع للواء 188، التابع للفرقة 36، في خان يونس. قام المقاتلون بمسح الأهداف المسلحة، وتدمير الألغام، وإجراء استطلاع للمنطقة.

خلال العملية، أصيبت ناقلة جنود مدرعة تابعة للكتيبة 605 للهندسة القتالية بعبوة ناسفة زرعها مسلح. بعد الانفجار، بدأت الناقلة تشتعل. حاول المقاتلون الذين توجهوا إلى موقع الحدث إخماد الحريق دون جدوى، وفي النهاية، قامت جرافة للجيش الإسرائيلي من طراز D9 بسكب الرمل على الناقلة لإخماد الحريق، وبعد ذلك تم سحبها، وهي لا تزال مشتعلة، وعلى متنها الضحايا، إلى خارج القطاع.

وفي حدث آخر وقع في خان يونس في اليوم نفسه، أصيبت قوة هندسية، مزودة بناقلة جنود مدرعة مع جرافة د9 تابعة للكتيبة 605 للهندسة القتالية، تعمل تحت إشراف كتيبة غولاني 51، بنيران آر بي جي. أصيب أحد المقاتلين بجروح خطيرة، وآخر بجروح طفيفة.