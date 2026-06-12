التغطية متواصلة| رئيس الوزراء الباكستاني: "تم التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران"
اعتبر نتنياهو أنه قاد "معركة دولية ضد البرنامج النووي الإيراني لأكثر من ثلاثة عقود"، زاعماً أن "إيران كانت ستحصل منذ وقت طويل على قنابل نووية لولا هذا المسار".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه، اليوم الجمعة، إنه "متفق بشكل كامل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن منع إيران من امتلاك سلاح نووي"، واعتبر أنه قاد "معركة دولية ضد البرنامج النووي الإيراني لأكثر من ثلاثة عقود"، زاعماً أن "إيران كانت ستحصل منذ وقت طويل على قنابل نووية لولا هذا المسار". وأضاف "طالما أنا رئيس وزراء إسرائيل، فلن تمتلك إيران أسلحة نووية".
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رئيس الوزراء الباكستاني: التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في منشور على منصة "إكس"، اليوم الجمعة،"التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران"، مشيراً إلى أن "ذلك يأتي في خضم جهود وساطة مكثفة تقودها باكستان".وأضاف أن إسلام آباد تعمل حالياً بشكل وثيق مع الطرفين لاستكمال الخطوات التالية المتعلقة بتنفيذ الاتفاق.
وذكر أن بلاده على دراية كاملة بحملة المعلومات المضللة المستمرة التي يشنها من يسعون إلى تقويض اتفاق السلام، مشدداً على أن هذه الحملات لن تعرقل مسار التقدم نحو إنهاء النزاع.
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ترامب يعيد نشر منشور لعراقجي عن قرب إبرام مذكرة تفاهم
أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال فيه إن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى.
مسؤول أميركي: إيران وافقت على تفكيك برنامجها النووي
قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، إن اتفاقاً قيد التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران "مشروط بالأداء"، مضيفاً أن طهران لن تحصل على أي من أصولها المجمدة قبل تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق. وقال المسؤول الأميركي الكبير الذي اشترط عدم الكشف عن هويته إن الاتفاق ينص على "تدمير وإزالة" المواد النووية الإيرانية وتفكيك برنامجها النووي.
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عراقجي: التوصل إلى مذكرة التفاهم بات أقرب من أي وقت مضى
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى، وطالب وسائل الإعلام بعدم التكهن بشأن محتواها. وكتب عراقجي، في منشور على منصة "إكس": "لم يكن التوصل إلى مذكرة التفاهم الخاصة بإسلام آباد أقرب من أي وقت مضى. وإلى حين الانتهاء من صيغتها النهائية، ينبغي لوسائل الإعلام الامتناع عن الخوض في تكهنات بشأن محتواها"
وتابع: "انسجاماً مع نهجنا المسؤول والشفاف، ستُشارك جميع التفاصيل مع الجمهور في الوقت المناسب"
فانس: لا أموال نقدية لإيران.. والاتفاق يضع مخاوف واشنطن وحلفائها أولاً
قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن هناك "الكثير من المعلومات المضللة" المتداولة بشأن اتفاق محتمل لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء برنامج إيران للأسلحة النووية، مؤكداً أن الإيرانيين لن يتلقوا أي أموال نقدية، وأنه لن يُفرج عن أي أموال لمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع
وأوضح فانس، في منشور على منصة "إكس"، أن الاتفاق صُمم بما يضمن إعطاء الأولوية لمخاوف الولايات المتحدة وحلفائها، مضيفاً أنه إذا أوفت إيران بالتزاماتها فإن المنافع الاقتصادية ستتدفق إليها وإلى المنطقة بأسرها.واعتبر أن الاتفاق "يملك القدرة على إعادة تشكيل المنطقة والتمهيد لسلام دائم".
وانتقد فانس ما وصفه بأمرين "غريبين" في التغطية الإعلامية خلال الساعات الماضية، قائلاً إن بعض الأشخاص الذين اعتبروا الرئيس الأميركي دونالد ترمب "رئيساً تاريخياً" قبل شهر، باتوا الآن ينتقدون اتفاقاً استناداً إلى تقارير إعلامية غير مؤكدة.
وأضاف أن الأمر الثاني هو أن هناك أشخاصاً يقولون إنه لا يمكن الوثوق بأي تصريح يصدر عن الحرس الثوري الإيراني، لكنهم في الوقت نفسه يصدقون منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تستند إلى مصادر مجهولة
وختم فانس بالقول إن الرئيس ترمب "سيحقق لنا نتيجة جيدة، بطريقة أو بأخرى".
وزير الخارجية الإيراني: ريثما يتم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع واشنطن ينبغي على وسائل الإعلام الامتناع عن التكهن بمحتواها
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وزير الأمن الإسرائيلي: "إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة"
قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس في ببان، اليوم الجمعة، إنه "أصدر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات للجيش بالاستعداد لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".وأضاف "لا بد لإسرائيل من ضمان قدرتها على العمل باستقلال لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".وتابع "إسرائيل تتوقع من الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يتمسك بموقفه بشأن البرنامج النووي الإيراني والصواريخ، ووكلاء طهران".
كما أعلن كاتس أن "إسرائيل لن تنسحب من لبنان وسوريا وغزة".
وزير الداخلية الأميركي: قواتنا أخرجت ملايين البراميل من النفط عبر هرمز ليلاً
قال وزير الداخلية الأميركي نوج بورجوم، الجمعة، إن القوات الأميركية تساعد في إخراج ملايين البراميل من النفط عبر مضيق هرمز تحت جنح الظلام، مشيراً إلى أنها ترافق أحياناً أكثر من 20 سفينة في الليلة الواحدة للخروج من الممر المائي الحيوي.وأضاف بورغوم، في مقابلة مع شبكة CNBC، أنه بعد إزالة الألغام البحرية، باتت بعض الليالي تشهد خروج أكثر من 20 سفينة من المضيق.
وأوضح أن بعض الناقلات العملاقة تحمل نحو مليوني برميل من النفط الخام، ما يعني أن "كميات ضخمة من النفط خرجت عبر المضيق".
وزير الطاقة الأميركي: يمكن رفع العقوبات عن إيران جزئياً في حال التوصل إلى اتفاق
قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، الجمعة، إن الولايات المتحدة "يمكنها رفع العقوبات عن إيران جزئياً في حال التوصل إلى اتفاق".وأضاف رايت، في تصريحات أوردتها وكالة "رويترز"، أن "النفط الخام الإيراني لم يخرج من مضيق هرمز"، ولكنه لفت إلى أن "نحو 7 ملايين برميل من النفط خرجت من مياه الخليج الجمعة، بمساعدة عسكرية أميركية".
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مصدر إيراني: القرار النهائي بشأن الاتفاق مع واشنطن "لم يحسم بعد"
نفى مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، في تصريحات لوكالة "فارس"، الجمعة، تقارير بشأن إمكانية إبرام اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن الأحد في جنيف، لافتاً إلى أن طهران "لم تحسم قرارها بعد".وقال المصدر إن التصريحات المنسوبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب وبعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن حسم الاتفاق وتوقيعه "لا أساس لها من الصحة".
وأضاف أن مسار المراجعة واتخاذ القرار داخل إيران "لم يحسم بعد"، لافتاً إلى أن "موعد الأحد ومكان التوقيع في جنيف غير صحيحين".
كما نقل موقع "نور نيوز" الإيراني عن مصدر مطلع قوله، إن طهران لم تضع اللمسات النهائية على مذكرة التفاهم مع أميركا، وتنفي توقيعها في جنيف الأحد.
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