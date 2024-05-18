مصادر مطلعة في المفاوضات: من أجل الدفع بالصفقة – يجب زيادة الضغط على السنوار

ترى مصادر مطلعة على المفاوضات أنه من الضروري التشدد وتكثيف الضغوط على زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، لأن هذا هو السبيل الوحيد لدفع الصفقة قدما. حالياً هناك مأزق فعلياً، لكن هناك محاولات من الدول الوسيطة لتجديده. وسيناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي سيصل إلى إسرائيل يوم الأحد، الاتصالات الخاصة بالصفقة خلال الاجتماعات في إسرائيل.