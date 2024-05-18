التغطية متواصلة: تعرض سفينة لأضرار طفيفة في البحر الأحمر بعد إصابتها بجسم مجهول
مخاوف متكررة من تسلل أجسام طائرة مشبوهة معادية الى منطقة الجليل شمالي إسرائيل
في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة وفي الجبهة الشمالية، يتواصل نشاط الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وقام اليوم بتنفيذ غارة جوية في مدينة جنين أسفرت عن مقتل مطلوب فلسطيني. من جانب آخر ورغم تعثر المفاوضات للإفراج عن المختطفين الإسرائيليين ذكر تقرير في صحيفة الأخبار اللبنانية أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن اجتمع قبل أسبوعين مع وزراء خارجية عرب ناقش معهم اليوم التالي بعد انتهاء الحرب في غزة.
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تقرير: بلينكن التقى وزراء خارجية الدول العربية – وعرض رؤيته لـ”اليوم التالي” بعد الحرب
ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التقى في الرياض قبل نحو أسبوعين وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر والإمارات وقطر والسلطة الفلسطينية. وناقش معهم "اليوم التالي" بعد الحرب. وبحسب التقرير فإن رؤية بلينكن تتضمن وقف إطلاق النار، والاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، والموافقة الإسرائيلية على عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، وعودة المختطفين، وتشكيل حكومة مهنية للسلطة الفلسطينية، دفع التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وإعادة القطاع، والمفاوضات بشأن الوضع الدائم للاجئين الفلسطينيين، وإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، ونزع سلاح و"إعادة دمج" الذراع السياسية لحماس في المنظمة.
مخاوف إضافية من اختراق طائرة معادية لمنطقة إصبع الجليل
تجددت صفارات الإنذار جراء المخاوف من تسلل طائرات معادية في كريات شمونة، والمطلة، وكفار جلعادي، والمنارة، وتل حاي، وبيت هليل، ومرغليوت، ومعيان باروخ، وكفار يوفال، ومسجاف في الجليل.
مصادر مطلعة في المفاوضات: من أجل الدفع بالصفقة – يجب زيادة الضغط على السنوار
ترى مصادر مطلعة على المفاوضات أنه من الضروري التشدد وتكثيف الضغوط على زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، لأن هذا هو السبيل الوحيد لدفع الصفقة قدما. حالياً هناك مأزق فعلياً، لكن هناك محاولات من الدول الوسيطة لتجديده. وسيناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي سيصل إلى إسرائيل يوم الأحد، الاتصالات الخاصة بالصفقة خلال الاجتماعات في إسرائيل.
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة تعرضت لأضرار طفيفة في البحر الأحمر بعد إصابتها بجسم مجهول.