ايران تؤكد إطلاق عشرات المسيرات الهجومية تجاه إسرائيل

أكدت ايران شنها هجوم واسع النطاق ضد إسرائيل وفق لما أفاد به الحرس الثوري الإيراني في بيان مؤكدا اطلاق عشرات المسيرات تجاه إسرائيل كرد على الهجوم في دمشق.

وكانت تقارير أفادت بوقت سابق، أن ايران بدأت هجوما بمسيرات تجاه إسرائيل، بعد إطلاق العشرات منها. ووفقا لهيئة البث الرسمية يستغرق وصول هذه المسيرات ما بين سبع حتى تسع ساعات للوصول الى الأراضي الإسرائيلية. جاء هذا وفقا لتقارير قتوات تلغرام مقربة من الحرس الثوري والتي تحدثت عن إطلاق 50 مسيرة تجاه إسرائيل، ووفقا لتقديرات إسرائيلية من المتوقع أن تصل هذه المسيرات الى إسرائيل بين الساعة الثانية حتى الرابعة من هذه الليلة.

وأفادت وكالة رويترز أنه شوهدت مسيرات فوق الأجواء العراقية قادمة من بطريقها الى إسرائيل، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية.

وصرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في بيان :"نحن جاهزون لكل سيناريو، من يستهدفنا- سنستهدفه. منظوماتنا الدفاعية منتشرة، نحن جاهزون لكل سيناريو، دولة إسرائيل قوية، الجيش الإسرائيلي قوي، الجمهور قوي، نحن نقدر وقوف الولايات المتحدة الى جانب إسرائيل، وأيضا دعم بريطانيا، فرنسا ودول عديدة".

ومن المتوقع أن يجتمع المجلس الأمني الموسع بجلسة طارئة منتصف الليلة، كما من المتوقع أن يجتمع قبله كابينيت الحرب، وحصل الوزراء على تحديث شخصي من رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغفي وهو بطريقه الى مقر وزارة الأمن ، وفي المقابل أجرى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت تقييما للوضع مع رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي.

ووفقا لتقديرات إسرائيلية سيحاول الإيرانيون استهداف مواقع عسكرية وليس مدنية، في حين قال مسؤول أمريكي لقناة الجزيرة القطرية أن هناك احتمال كبير بأن تفتح ايران هجوما في ساعات الصباح ضد إسرائيل.