طيار إسرائيلي سابق: "المئات من الجنود يقولون إنهم لن يذهبوا لخدمة الاحتياط وهذا العدد سيزداد"

على ضوء العملية العسكرية في غزة وعدم التوصل الى اتفاق وقف اطلاق نار، صرح الطيار الاسرائيلي السابق جاي بوران، والمقرب من قيادة الاحتجاج ضد الحكومة الاسرائيلية الحالية انه " ستكون خطوات احتجاجية ستحصل قريبا" مشيرا الى "أنه يوجد الآن المئات من جنود الاحتياط يقولون أنهم لن يذهبوا للخدمة العسكرية". تابعوا تصريحاته كاملة في الفيديو.

وأوضح بوران خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي بشأن إمكانية عدم تأثير الخطوات الاحتجاجية ، وقال إن "ذلك بسبب ان نتنياهو محشور في الزاوية ، لذا فان سموتريش تاثيره أكبر من احتجاج 3 مليون شخص وحتى توقف جميع الطيارين في إسرائيل عن الخدمة، فنتنياهو لو هدد من قبل سموتريتش، سيرضخ لسموتريش"

وعن امكانية التهديد برفض الخدمة قال" لا يمكنني أن أتحدث باسم الطيارين، فلم أعد في الاحتياط، هذه قرارات شخصية للطيارين، لكن اصغوا لما يحدث، يوجد الان المئات من جنود الاحتياط يقولون انهم لن يذهبوا للخدمة العسكرية وهذا العدد سيزداد".

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