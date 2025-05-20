طيار إسرائيلي سابق: "المئات من الجنود يقولون إنهم لن يذهبوا لخدمة الاحتياط وهذا العدد سيزداد"

وأشار فورات الى أن قيادة الاحتجاج ضد الحكومة الإسرائيلية تخطط لخطوات احتجاجية قريبة

i24NEWS
i24NEWS
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مقاتلو الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، 15/05/2025
مقاتلو الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، 15/05/2025IDF Spokesperson

على ضوء العملية العسكرية في غزة وعدم التوصل الى اتفاق وقف اطلاق نار، صرح الطيار الاسرائيلي السابق جاي بوران، والمقرب من قيادة الاحتجاج ضد الحكومة الاسرائيلية الحالية انه " ستكون خطوات احتجاجية ستحصل قريبا" مشيرا الى "أنه يوجد الآن المئات من جنود الاحتياط يقولون أنهم لن يذهبوا للخدمة العسكرية". تابعوا تصريحاته كاملة في الفيديو.

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طيار إسرائيلي سابق: "يوجد الآن المئات من الجنود الذين يقولون إنهم لن يذهبوا لخدمة الاحتياط وهذا سيزداد"

وأوضح بوران خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي بشأن إمكانية عدم تأثير الخطوات الاحتجاجية ، وقال إن "ذلك بسبب ان نتنياهو محشور في الزاوية ، لذا فان سموتريش تاثيره أكبر من احتجاج 3 مليون شخص وحتى توقف جميع الطيارين في إسرائيل عن الخدمة، فنتنياهو لو هدد من قبل سموتريتش، سيرضخ لسموتريش"

وعن امكانية التهديد برفض الخدمة قال" لا يمكنني أن أتحدث باسم الطيارين، فلم أعد في الاحتياط، هذه قرارات شخصية للطيارين، لكن اصغوا لما يحدث، يوجد الان المئات من جنود الاحتياط يقولون انهم لن يذهبوا للخدمة العسكرية وهذا العدد سيزداد".

رابط الحلقة كاملة: 

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