"نتنياهو يدفع خطة ترامب للتهجير الطوعي"|| مسؤول إسرائيلي يؤكد: خطة توسيع القتال ستشمل احتلال قطاع غزة

صادق الكابنيت الإسرائيلي الليلة (الأحد-الاثنين) على توسيع العملية الإسرائيلية في قطاع غزة. وتشير التقديرات إلى أن المناورة لن تبدأ على الأرجح إلا بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية. وقررت الحكومة أيضا أن توزيع المساعدات الإنسانية سيتم من خلال شركات مدنية، وليس من خلال قوات الجيش الإسرائيلي. ولقي هذا القرار معارضة شديدة من وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، في حين حذر رئيس الأركان إيال زامير، كما دعم بنيامين نتنياهو الوزير.

وإلى جانب القرار بشأن المساعدات الإنسانية، تم التأكيد على أن ذلك لن يتم بشكل فوري، وإذا تقرر ذلك فسيكون ضمن إطار متفق عليه مسبقاً. كما ذُكر، عارض بن غفير خطة المساعدات الإنسانية، وهاجم رئيس الأركان بشدة: "لا أفهم لماذا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. لديهم ما يكفي من الغذاء هناك. علينا قصف مخازن حماس الغذائية".

فأجاب زامير: "هذه الأفكار تشكل خطراً علينا". ورد بن جفير على ذلك قائلاً: "سيدي رئيس الأركان، ليس لدينا أي التزام قانوني بتزويدهم بالطعام. من تقاتله لديه ما يكفي من الطعام". ودعم نتنياهو وزير الأمن القومي، قائلاً: "يُسمح للوزراء بقول أشياء تتعارض مع رأي الضباط".

صرح مسؤول سياسي إسرائيلي حول القرار: "وافق المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر (الكابنيت) بالإجماع على الخطة العملياتية التي اقترحها رئيس الأركان لهزيمة حماس في غزة وإعادة الرهائن، وهو ما يتوافق تمامًا مع ما صرح به رئيس الوزراء في الأشهر الأخيرة. وخلال نقاش المجلس الوزاري، قيل إن هناك ما يكفي من الغذاء في غزة حاليًا".

وقال قائد الجيش الإسرائيلي زامير خلال النقاش: نحن في طريقنا لهزيمة حماس، وهذا سيساعد في إعادة المخطوفين. وستتضمن الخطة، من بين أمور أخرى، احتلال القطاع والسيطرة على الأراضي، ونقل سكان غزة إلى الجنوب من أجل حمايتهم، وحرمان حماس من القدرة على توزيع الإمدادات الإنسانية، وشن هجمات قوية ضد حماس - وهي إجراءات من شأنها أن تساعد في تحقيق نصر حاسم. وقال نتنياهو خلال النقاش إن هذه خطة جيدة لأنها قادرة على تحقيق الهدفين: هزيمة حماس وإعادة الرهائن. وأوضح أن الخطة تختلف عن سابقاتها من حيث أننا ننتقل من أسلوب الغارات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها. وأضاف رئيس الحكومة أنه يواصل الترويج ودفع خطة ترامب لتمكين الخروج الطوعي لسكان غزة، وأن المحادثات جارية بهذا الشأن مع عدة دول".

ولم تتأخر ردود الفعل على قرار الليلة الماضية. غرّد رئيس الحزب الديمقراطي، يائير غولان: "قرر مجلس الوزراء الليلة توسيع العملية العسكرية داخل القطاع - ليس للحفاظ على أمن إسرائيل، بل لإنقاذ نتنياهو وحكومته المتطرفة. لم تعد هذه عملية مؤقتة، بل خطوة تُمهّد لوجود دائم في المنطقة، في إطار تحقيق أحلام بن غفير وسموتريتش".

