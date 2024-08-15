تغطية متواصلة|| الخارجية الإسرائيلية تصدر تحذيراً غير عادي للمقيمين في الدول المجاورة لإيران: "كونوا حذرين"
نشطت قوات الجيش الإسرائيلي الليلة على إحباط عمليات في نابلس ، وانطلقت صافرات الإنذار بمناطق شمال إسرائيل، الكابينيت الإسرائيلي يجتمع الليلة في مقر وزارة الأمن بتل أبيب
اليوم 314 من الحرب: أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرة تابعة لسلاح الجو نفذت ضربة جوية في نابلس واستهدفت مسلحين ما أسفر لمقتلهما. كما توجه الوفد الإسرائيلي بمرافقة رئيس الموساد ورئيس الشاباك للمشاركة في المفاوضات بالدوحة.
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التقى رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي بالمجندين الجدد في لواء المظليين في مكتب التجنيد في تل هشومير، وأخبرهم أن "لواء المظليين يقاتل في قطاع غزة لتفكيك حماس - وهذا يعني قتل قادتها والعديد من ضباطها وقدر الإمكان من عناصرها، فضلا عن تدمير بنيتها التحتية". وأضاف: بعد ما حدث في 7 تشرين الأول/أكتوبر، لسنا مستعدين لوجود هذا التواجد وهذه القدرة لحماس في القطاع".
البيت الأبيض: يبدو أن إيران لا تزال متمسكة بالتهديد بمهاجمة إسرائيل ونأمل ألا يصل الأمر إلى ذلك
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، في مقابلة مع شبكة CNN، إن الولايات المتحدة "تحث جميع الأطراف" على الحضور إلى المفاوضات الجارية في الدوحة، وأضاف كيربي أنه بحسب المعلومات الواردة الى واشنطن لا تزال متمسكة بتهديداتها بمهاجمة إسرائيل، "آمل ألا نصل إلى ذلك".
تقرير: إصابة ثلاثة أشخاص في هجومين بجنوب لبنان
ذكرت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله، أن شخصين أصيبا في هجوم وقع في وقت سابق في بلدة الخيام، كما أصيب شخص آخر في هجوم وقع في بلدة كبيرة. جنوب لبنان.
تقرير: وزير خارجية فرنسا وصل إلى بيروت، وسيزور لاحقاً مصر والأردن وإسرائيل
قالت شبكة "الميادين" ، إن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سجورني وصل إلى بيروت، وبدأ محادثات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حسبما أفادت قناة "الحدث" السعودية، بعد ذلك وبعد زيارته للبنان سيزور وزير الخارجية الفرنسي أيضا مصر والأردن وإسرائيل.
وزارة الخارجية الإسرائيلية تصدر تحذيراً غير عادي للمقيمين في الدول المجاورة لإيران: "كونوا حذرين"
أصدرت وزارة الخارجية تحذيرا للإسرائيليين المقيمين في الدول المجاورة لإيران، بما في ذلك تركمانستان وأذربيجان وأرمينيا وتركيا. وبحسب وزارة الخارجية، "في ظل التهديد الناشئ عن جهود إيران ووكلائها للإضرار برموز الدولة والمواطنين الإسرائيليين، توصي وزارة الخارجية المواطنين الإسرائيليين الذين يزورون الدول المجاورة لإيران بأن يكونوا متيقظين واتباع أساليب الحيطة والحذر والإصغاء لتحذيرات مجلس الأمن القومي".
نائب الأمين العام لحزب الله: زيارة مبعوث بايدن إلى بيروت "استعراض"
قال نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، لقناة "المنار" التابعة لحزب الله، إن زيارة عاموس هوشكتين، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، هي "استعراض". وبحسب قوله فإن زيارته إلى بيروت "لم تحمل معه أي شيء. ولا توجد مقترحات أميركية محددة".
وزارة الصحة بغزة: أكثر من 40 ألف فلسطيني قتلوا في قطاع غزة منذ بداية الحرب
قالت وزارة الصحة في غزة، إن ما لا يقل عن 40005 فلسطينيين قتل وأصيب 92401 آخرين في القطاع منذ بداية الحرب. وبحسب الوزارة، فقد قُتل خلال الـ 24 ساعة الماضية 40 فلسطينيا وأصيب 107 آخرون.
تقرير في إيران: وفاة ضابط في الحرس الثوري متأثرا بجراحه بعد إصابته في هجوم بسوريا
توفي رضا أفشاري، الضابط في الذراع الجوية والفضائية للحرس الثوري الإيراني، متأثرا بجراحه بعد إصابته قبل نحو عشرة أيام في هجوم شنه التحالف الدولي في سوريا بقيادة الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا".
اعتقال مستوطنين من الضفة الغربية أثناء محاولتهم الدخول إلى قطاع غزة
اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي عدة فتية تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاماً على معبر إيرز، أثناء محاولتهم الدخول إلى قطاع غزة. وقالت منظمة "حونينو" أن هؤلاء هم سبعة مستوطنين من مجمع "إيلي غزة" "تم اعتقالهم بعد ادعاء أنهم خرقوا أمر المنطقة العسكرية المغلقة الذي فرض على المنطقة بداية الأسبوع وحتى أنهم خرقوا الأمن العام".
قيادة الجبهة الداخلية حول مخاوف من تسلل طائرة معادية إلى الجليل الغربي: "الحادثة انتهت"
أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في وقت لاحق للصافرات التحذيرية بشأن تسلل طائرة معادية في الجليل الأعلى أن "الحادث انتهى". لكن لم يتم تحديد ما إذا كان قد تم اعتراض أي طائرة.
تقرير في لبنان عن هجمات في جنوب البلاد
أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، التابعة لحزب الله، عن قصف مدفعي على بلدة الناقورة في جنوب لبنان.
تقرير: "رئيس مجلس النواب اللبناني راضٍ عن زيارة مبعوث بايدن إلى بيروت"
أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة في لندن أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أبدى رضاه عن زيارة عاموس هوخشكتين المبعوث الخاص للرئيس الأميركي جو بايدن. ، إلى بيروت. وقال بري: "الوضع اليوم أفضل من الأمس". كما أفادت التقارير أن هوخشكتين حذر في لقاءاته من التصعيد، ووعد بممارسة ضغوط كبيرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، الأمر الذي سيؤثر أيضا على لبنان.