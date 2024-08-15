اليوم 314 من الحرب: أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرة تابعة لسلاح الجو نفذت ضربة جوية في نابلس واستهدفت مسلحين ما أسفر لمقتلهما. كما توجه الوفد الإسرائيلي بمرافقة رئيس الموساد ورئيس الشاباك للمشاركة في المفاوضات بالدوحة.

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