الجيشان الأردني والإماراتي يسقطان مساعدات في غزة | تحديثات
أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن المناطق التي ستسري عليها هدنة إنسانية في قطاع غزة حتى ساعات المساء. • أفادت مصر أن شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية بدأت بالتحرك من مصر باتجاه غزة
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اليوم 660 من الحرب: أفادت تقارير صباح اليوم (الأحد) أن إسرائيل بدأت بإسقاط مساعدات جوية على قطاع غزة. وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز حول محادثات التوصل إلى اتفاق مع حماس: "قد يُبرم الاتفاق في أي لحظة". وفي بيان غاضب، قالت عائلات المخطوفين: "انكشفت خدعة الحكومة مجددًا - هكذا يبدو فشل استراتيجية الصفقات الجزئية".
تزعم مصادر حماس: "أنشأ الجيش الإسرائيلي مؤخرًا عصابة جديدة للعميل في شمال قطاع غزة. وتحافظ هذه الميليشيا أيضًا على علاقات مع أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله"
وزير الخارجية البريطاني: "إعلان الجيش الإسرائيلي عن هدنة إنسانية أمر ضروري ولكنه جاء متأخراً كثيراً"
تقرير في غزة: مقتل ستة وإصابة 44 في هجوم على مدنيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات في نتساريم
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أمس، وقتلت محمد حيدر عبود، قائد عمليات الكتيبة في قوة "الرضوان" التابعة لحزب الله، وضابط مدفعية آخر في منطقة الدبعل جنوب لبنان. كان الاثنان منخرطين في إعادة بناء البنية التحتية لحزب اله . شكّلت أفعالهما انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.
نتنياهو في قاعدة رامون الجوية: "ليكن الأمر واضحًا: سنقضي على حماس. مهما كان المسار الذي نختاره، سيتعين علينا الاستمرار في السماح بدخول الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية، لكن الأمم المتحدة تختلق ذريعة وتكذب على دولة إسرائيل. تقول: "نحن لا نسمح بدخول المساعدات الإنسانية". نعم، نعم. هناك طرق آمنة"
حماس تُعارض إسقاط المساعدات جوًا في قطاع غزة: "سياسةٌ سافرةٌ تهدف إلى إدارة المجاعة، لا إنهائها. إنها تسعى إلى فرض وقائع على الأرض تحت وطأة القصف والمجاعة. إنها تُعرّض حياة المدنيين للخطر وتُهين كرامتهم، بدلًا من توفير الحماية والمساعدة لهم"
قال الجيش الأردني في بيان إن طائرتين أردنيتين وطائرة إماراتية ألقت 25 طنا من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة
السفيرة الأميركية لدى إسرائيل حول إدخال المساعدات إلى غزة: "أكاذيب الأمم المتحدة ودعايتها دمرت وقف إطلاق النار"
وزير الأمن يسرائيل كاتس في قاعدة رامون الجوية: "أريد أن أنقل رسالة واضحة إلى الدكتاتور خامنئي: إذا واصلتَ تهديد إسرائيل، فستصل يدنا الطويلة إلى طهران مجددًا وبقوة أكبر - وهذه المرة إليكَ شخصيًا. لا تُهدد خشية أن يُلحق بك الأذى."
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أصيب قائد كتيبة الاستطلاع الصحراوي وجندي احتياط في اللواء الجنوبي بجروح بالغة نتيجة انفجار عبوة ناسفة، خلال دورية راجلة جنوب قطاع غزة. وفي الحادث نفسه، أصيب ضابط بجروح متوسطة وآخر بجروح طفيفة. نُقل المصابان لتلقي العلاج في المستشفى، وأُبلغت عائلاتهما
أفادت مصر بزيارة وفد إسرائيلي إلى القاهرة لتنسيق ترتيبات إدخال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح. وبحسب المصدر، فإن الوفد الإسرائيلي، ذو الطابع الفني، يضم عددًا من العناصر الأمنية والعسكرية. ويهدف إلى تحديد آليات نقل الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما كشف المصدر أن الوفد الإسرائيلي سعى إلى تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للرهائن المحتجزين في غزة.
تقرير سعودي: حماس تُبدي استعدادها للمرونة في المفاوضات
أفادت قناة "الحدث" السعودية، نقلاً عن مصادر، أن حماس أبدت استعدادها للمرونة في المفاوضات بشأن مطالبها السابقة، وأنها مهتمة بحل القضايا العالقة. ووفقاً للتقرير، قد يُسهم الضغط الدولي في استئناف المفاوضات هذا الأسبوع.
توثيق أردني لقوافل المساعدات التي غادرت إلى غزة
https://x.com/i/web/status/1949338736954650971
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تقارير فلسطينية: فتح معبر رفح صباح اليوم أمام دخول شاحنات المساعدات
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لإسقاط مساعدات إنسانية جواً إلى غزة
https://x.com/i/web/status/1949348801870791004
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مقتل ضابط ومقاتل في خانيونس بانفجار عبوة ناسفة مثبتة في مركبة عسكرية، وإصابة ضابط بجروح متوسطة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار جهود الجيش الإسرائيلي المتواصلة لزيادة نطاق المساعدات الإنسانية الداخلة إلى قطاع غزة، سيبدأ اليوم وقف إطلاق نار تكتيكي محلي للنشاط العسكري، لتلبية الاحتياجات الإنسانية، من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 20:00 مساءً. سيبدأ وقف إطلاق النار في المناطق التي لا يعمل فيها الجيش الإسرائيلي - المواصي، ودير البلح، ومدينة غزة - يوميًا حتى إشعار آخر. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد مسارات مؤمنة بشكل دائم، من الساعة 6:00 صباحًا حتى 23:00 مساءً، مما يسمح بحركة آمنة لقوافل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة .
علق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز على المفاوضات بشأن اتفاق مع حماس: "قد يُبرم الاتفاق في أي يوم. والخبر السار هو أن جميع الأمريكيين خرجوا الآن ونحن نعتني بجميع الرهائن "
مصدر إسرائيلي: عملية الإنزال الجوي يوم السبت نفذتها طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تحمل مواد غذائية من الأردن المجاور - وهي المرة الأولى منذ بداية الحرب التي تقوم فيها إسرائيل بتسليم مساعدات مباشرة للفلسطينيين
تقرير: شاحنات المساعدات تبدأ بالتحرك نحو غزة من مصر