أفادت مصر بزيارة وفد إسرائيلي إلى القاهرة لتنسيق ترتيبات إدخال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح. وبحسب المصدر، فإن الوفد الإسرائيلي، ذو الطابع الفني، يضم عددًا من العناصر الأمنية والعسكرية. ويهدف إلى تحديد آليات نقل الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما كشف المصدر أن الوفد الإسرائيلي سعى إلى تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للرهائن المحتجزين في غزة.