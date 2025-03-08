التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يقصف عنصرا من حزب الله متورطا في إعادة بناء البنية التحتية
أعلن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في بيان، اليوم السبت، أنهم يؤيدون خطة مصر المدعومة عربياً لإعادة إعمار غزة بتكلفة 53 مليار دولار وتجنب تهجير الفلسطينيين من القطاع
أعلن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في بيان، اليوم السبت، أنهم يؤيدون خطة مصر المدعومة عربياً لإعادة إعمار غزة بتكلفة 53 مليار دولار وتجنب تهجير الفلسطينيين من القطاع، وتابع البيان "جهود الإنعاش وإعادة الإعمار لا بد أن تستند إلى إطار سياسي وأمني متين مقبول لدى الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، بما يوفر السلام والأمن على المدى الطويل لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
وجاء في البيان أن حماس "لا ينبغي لها أن تحكم غزة ولا أن تشكل تهديداً لإسرائيل بعد الآن"، وأن الدول الأربع "تدعم الدور المركزي للسلطة الفلسطينية وتنفيذ أجندة إصلاحها". وقال الوزراء في بيان مشترك: "تظهر الخطة مساراً واقعياً لإعادة إعمار غزة وتعد - إذا نفذت - بتحسين سريع ومستدام للظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة".
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إيران ترفض مبادرة روسية للتوسط مع الولايات المتحدة بشأن القضية النووية
قال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى لقناة الميادين إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أبدى خلال زيارته إلى طهران استعداده لإجراء مفاوضات نووية عبر القنوات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. وأضاف المصدر أن طهران رحبت بالمبادرة الروسية، لكنها أبلغت لافروف أنها لن تدخل في محادثات مع واشنطن في ظل الشروط التي وضعتها إدارة ترامب.
سوريا: رصد الأوضاع في القرداحة بريف اللاذقية مع استمرار حظر التجول
سوريا: أهالي دير الزور يؤيدون النظام الجديد ضد الموالين للأسد
بثت قناة سوريا تي مقابلات مع أهالي مدينة دير الزور للتعليق على الاشتباكات التي جرت، أمس الجمعة، بين أنصار الرئيس السابق الأسد والنظام السوري الجديد. وقال أحد الذين أجريت معهم المقابلات "ما حدث أمس هو محاولة لتخريب الثورة. هناك من لا يريد الأمن والاستقرار لسوريا. بقايا النظام القديم تحاول عرقلة نجاح الثورة ونحن ندعم جيشنا". وقالت إحدى السيدات في المقابلة: "نحن لا نريد الانقسام، فسوريا بلد واحد ويد واحدة. نريد من قوات الأمن العام (التابعة للحكومة الجديدة) أن تعيد لنا سوريا كما كانت. وبعون الله ستسيطر قوات الأمن العام على بقايا النظام".
وقال أحد السكان: "لقد فوجئنا بما حدث أمس، وهو جهل.. لا نريد قوات سوريا الديمقراطية ولا نظام بشار الأسد، نريد الدولة الجديدة".
شرطة لندن تحاول إنزال رجل تسلق "بيغ بن" حاملا علم فلسطين
الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب مخدرات على الحدود المصرية
في وقت سابق من اليوم السبت، رصدت قوات الجيش الإسرائيلي طائرة مسيرة تحاول تهريب المخدرات من الأراضي المصرية إلى إسرائيل في منطقة لواء باران.
وتمكن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي العاملين في المنطقة من اعتراض الشحنة وضبط نحو 7 كيلوغرامات من المخدرات. وتم تسليم الطائرة المسيرة والمخدرات المصادرة إلى الشرطة الإسرائيلية لاستكمال التحقيق. وتأتي عملية الاعتراض في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الجيش الإسرائيلي لمكافحة تهريب المخدرات والأنشطة غير القانونية على طول حدوده مع مصر.