ناقشنا صفقة الرهائن: التقى رئيس الموساد برئيس المخابرات المصرية

عاد رئيس الموساد ديدي برنياع في وقت مبكر من الصباح (بين الخميس والجمعة) من زيارة قصيرة إلى القاهرة، عقد خلالها أول اجتماع عمل مع رئيس المخابرات المصرية الجديد محمود رشاد. وناقش الجانبان تشديد وتعزيز التعاون في الحرب ضد العمليات المسلحة وتعزيز الاستقرار في المنطقة، إلى جانب تعزيز المفاوضات والخطوط العريضة لصفقة الرهائن. وجرى خلال اللقاء والمباحثات الإشارة إلى مركزية وأهمية مصر في صفقة المختطفين وكدولة مهمة في الشرق الأوسط.

في غضون ذلك، التقى وفد من حماس أمس في القاهرة مع مسؤولين مصريين كبار، في محاولة للتوصل إلى انفراجة في الصفقة. حتى أن القيادي في حماس أسامة حمدان أكد لقناة الميادين أنه "لا اتفاق دون وقف العدوان على قطاع غزة والانسحاب منه بشكل كامل".

وأضاف: "يجب أن يتوقف العدوان حتى إتمام صفقة تبادل الأسرى. وأي مفاوضات جادة للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حماس يجب أن تبدأ بوقف إطلاق النار". وأوضح أن الوفد توجه إلى القاهرة للاستماع إلى الأفكار المطروحة، وأنه "لا تغيير في موقف الحركة من قضية المطالب".