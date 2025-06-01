تقرير: تنظيمات متطرفة تبدأ تنظيم صفوفها بسبب فقدان حماس السيطرة الأمنية في غزة

أفادت قناتي العربية والحدث اليوم أن حركة حماس فقدت السيطرة الأمنية على قطاع غزة، وذكرت المصادر أن حماس تعاني من ضائقة مالية وتعجز عن دفع رواتب موظفيها بسبب توقف الضرائب والرسوم، إضافة إلى ذلك، بدأت جماعات متطرفة في غزة بالتوحد وتنظيم صفوفها.

وأفادت المصادر أن حماس فقدت السيطرة الأمنية على القطاع، وخلال النهار بدأ اللصوص والعصابات بالاستيلاء على شاحنات المساعدات، ونهب المنازل، وترويع السكان. وتحاول حماس الآن الاستعانة بقادة العائلات والمجتمع للحد من الفوضى والنهب، ولكن دون جدوى.

وأفاد التقرير أيضًا أن تنظيمات متطرفة بدأت بإعادة تنظيم صفوفها في غزة، وبدأت عمليات تجنيد أعضاء جدد، في ظل غياب آليات حماس الأمنية. وتفسر المصادر فقدان السيطرة بالاغتيالات العديدة التي طالت القيادة والمسؤولين والحركة، مما أدى إلى شلل مؤسسات وبلديات بأكملها.

تواجه حماس أيضًا صعوبات اقتصادية خانقة، وعجزًا عن دفع رواتب موظفيها بعد انقطاع الضرائب والإيرادات من مختلف الوزارات بسبب الحرب. بعد قرابة ثلاثة أشهر، عادت المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن الوضع، وفقًا لسكان محليين، في حالة فوضى عارمة.