الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في القتال في غزة، وهو أول قتيل للجيش في رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديا إسرائيليا قتل خلال القتال في جنوب قطاع غزة أمس، وهو أول قتيل في توغل الجيش الإسرائيلي في رفح.

ويدعى الجندي القتيل الرقيب. إيرا يائير غيسبان، 19 عامًا، من بيتح تكفا. خدم في الكتيبة 75 التابعة للواء المدرع السابع.

وبمقتل جيسبان يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي خلال هجومه البري ضد حماس في غزة وفي العمليات على الحدود إلى 269.

وبدأ الجيش الإسرائيلي العملية "الدقيقة" في مدينة أقصى جنوب غزة في وقت سابق من شهر مايو.