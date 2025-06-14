زامير وقائد سلاح الجو الإسرائيلي :"الطريق إلى ايران أصبح ممهدا"

صرح مسؤول أمني صباح اليوم السبت أن الجيش الإسرائيلي :": "دمر الليلة جميع بطاريات الدفاع الجوي حول طهران. طائرات سلاح الجو تهاجم أهدافًا من أجواء المدينة". في حين رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي وقائد سلاح الجو، خلال تقييمهما للوضع صباح اليوم: "فتحت الطريق إلى ايران".

وأفاد بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي بأنه وفقًا للخطط المُجهزة، ستبدأ طائرات سلاح الجو الإسرائيلي بالعمل لمهاجمة أهداف في طهران. وذكرت مصادر إسرائيلية أن إسرائيل مرتاحة مما "حققه سلاح الجو" في ايران ووصف بأنه "إنجاز"، ومن خلاله أصبح مسار الطيران بأكمله من إسرائيل إلى قلب إيران مفتوحًا أمام طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، مما قد يُخفِّف بصورة فورية من ارتفاع الطيران، وكمية الذخيرة التي ستحملها كل طائرة، وسيُضطر سلاح الجو الإسرائيلي إلى التزود بالوقود جوًا على الأقل.

وفي وقت سابق، أفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن عشرات المقاتلات التابعة لسلاح الجو هاجمت عشرات الأهداف في طهران ليل السبت، بما في ذلك بنى تحتية لصواريخ أرض-جو، في إطار جهود لتفكيك قدرات الدفاع الجوي للنظام الإيراني في منطقة طهران.

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هذا صرح قائد سلاح الجو الإسرائيلي، اللواء تومر بار، في تقييمه للوضع بعد موجة الهجمات: "بعد يوم حافل هاجمنا فيه مئات الأهداف، بما في ذلك عشرات الأهداف الصاروخية أرض-جو، نفذنا موجة من الهجمات الدقيقة ذات الأهمية العملياتية والوطنية فوق سماء طهران، مما يعزز تفوقنا الجوي وحرية عملنا في إيران. ولأول مرة منذ بداية الحرب، حلقت عشرات الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو فوق سماء طهران، على بُعد أكثر من 1500 كيلومتر من أراضي دولة إسرائيل، وهاجمت أنظمة دفاعية في منطقة طهران".