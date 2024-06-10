حزب الله يسقط طائرة هيرميس 900 فوق الأجواء اللبنانية ويدفع بمسيرات إلى الجولان وصفد تتسبب باندلاع حرائق

شهد اليوم الإثنين تصعيدا إضافيا في عمليات الهجوم والهجوم المضاد على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان وانطلقت صفارات الإنذار في العديد من البلدات الحدودية خلال النهار لتحذر من تسلل طائرات معادية وصورايخ.

وبرزت وسط عمليات الهجوم اليوم عملية إسقاط طائرة إسرائيلية بدون طيار - هيرميس 900 داخل الحدود اللبنانية، أمر أكد حدوثه الجيش الإسرائيلي وسرعان ما أعلن الحزب مسؤوليته عنه.

كما تبنى حزب الله المسؤولية عن إطلاق النار المضادة للدبابات في شتولا قائلا إنه "كان يستهدف مبنى يقيم فيه الجنود"، وأعلن حزب الله منذ ساعات الصباح مسؤوليته عن 11 حادث إطلاق نار باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

من جانبه، كشف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه في الساعة 15:34، تم تحديد طائرتين بدون طيار تعبران من لبنان إلى شمال إسرائيل وسقطتا في منطقة شمال هضبة الجولان. وأفيد باندلاع حريق نتيجة اعتراض إحدى الطائرات المسيرة في منطقة موشاف شاعل، وتم إخماد الحريق.

وتم إطلاق عدة صواريخ اعتراضية باتجاه الطائرات بدون طيار، لكن محاولات الاعتراض باءت بالفشل. وتسببت تلك العمليات باندلاع حريق في منطقة صفد. وتعمل خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية حاليًا على إخماد الحريق.

وفي وقت سابق من اليوم (الاثنين)، تم رصد صاروخين اجتازا من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية وسقطا في منطقة مفتوحة في محيط جبل الشيخ. وضرب جنود الجيش الإسرائيلي مصادر النيران. وأوضح الجيش الإسرائيلي بأنه تبين بأن إطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة والجليل الأعلى كان كاذبا في الساعات 17:20 و17:45، و15:11.

علاوة على ذلك، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي مبنيين عسكريين لحزب الله ونقطة إطلاق في منطقتي عيترون وعيتا الشعب في جنوب لبنان.