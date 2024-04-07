البابا سيجتمع مع عائلات المختطفين الإسرائيليين الاثنين

سيجتمع البابا فرانسيس الاثنين مع عائلات المختطفين الإسرائيليين لدى حماس في غزة والذين رافقوا وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس خلال زيارته الى إيطاليا وإلى دولة الفاتيكان، في حين أعرب الفاتيكان عن تعاطفه ودعمه للإفراج عن كافة المختطفين الإسرائيليين في غزة.

وفي وقت لاحق، سيلتقي كاتس أيضا بوزير خارجية الفاتيكان رئيس الأساقفة بول غالاغير، وسيبحث معه أهمية تزايد الضغوط من أجل الإفراج جميع المختطفين المتبقين لدى حماس والبالغ عددهم 133.

وعلق وزير الخارجية يسرائيل كاتس وقال :"أشكر البابا على استجابته لطلب الاجتماع مع أبناء عائلات المختطفين لتعزيزهم ودعم عودة المختطفين الى بيوتهم. يوجد لدعم البابا وزن معنوي وعملي كبير، وأنا على قناعة بأنك ستساهم بعودة المختطفين الى وطنهم".

وتابع :"يأتي هذا اللقاء استكمالا للقاء مع وزير الخارجية الإيطالي والجالية اليهودية والاجتماعات المقررة غدا مع وزراء الدفاع والداخلية. وتهدف الزيارة الى زيادة الوعي بمسألة إطلاق سراح المختطفين والتأكد من استمرار دعم إيطاليا لأهداف الحرب الإسرائيلية، وربط أي وقف إطلاق نار بإطلاق سراح المختطفين أولا".