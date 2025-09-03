الاستعداد لـ"عربات جدعون 2'": الجيش الإسرائيلي يعزز منظومة خدمة الاحتياط

قد يعجبك أيضًا -

يواصل الجيش الإسرائيلي استعداداته لعملية "عربات جدعون 2'" لاحتلال مدينة غزة، ويعزز جاهزية قوات الاحتياط.

في الأسابيع القادمة ستخضع القوات لسلسلة تدريبات، سيجرون خلالها تمارين قتال في مناطق مفتوحة ومأهولة لتعزيز الجاهزية العملياتية في قطاع غزة.

كجزء من الجهود، تم تحت قيادة الذراع البرية شراء معدات ووسائل قتالية متقدمة، من بينها طائرات مسيرة لدرجة قائد الكتيبة وقائد السرية، والتي ستوفر غطاءً تكتيكياً وواسع النطاق لمقاتلي الاحتياط.

قسم التكنولوجيا واللوجستيات مسؤول عن توفير الدعم الشامل الذي يشمل المعدات الشخصية، الاستجابة في مجال البنى التحتية، الحفاظ على جاهزية المعدات، إدخال الإمدادات من خلال عمليات لوجستية يومية، وتقديم العلاج الطبي بالإضافة إلى الدعم الطبي والنفسي للمقاتلين والمقاتلات.