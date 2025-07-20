هذه الدولة وافقت على استقبال وعلاج مئات الأطفال الغزيين، لكنها تحتاج مساعدة بريطانيا

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وجّه رئيس الوزراء الاسكتلندي جون سويني رسالةً إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يطلب فيها التعاون في الإجلاء الطبي للأطفال المصابين من قطاع غزة. وكان سويني قد كتب رسالةً إلى ستارمر في وقتٍ سابق من هذا الشهر، مُشيرًا إلى استعداد اسكتلندا لاستقبال بعضا من الأطفال المصابين في قصف غزة، والبالغ عددهم 2000 طفل، ليتلقوا العلاج الطبي في النظام الصحي الاسكتلندي.

وقال سويني إنه لم يتلقَّ ردًا من رئيس الوزراء البريطاني. وفي تصريحٍ لوكالة الأنباء البريطانية PA Media، رئيس الوزراء الاسكتلندي قال: "إنه لأمرٌ محزنٌ للغاية أن الحكومة البريطانية رفضت حتى الآن حتى الدخول في حوارٍ بشأن الإجلاء الطبي للأطفال في قطاع غزة، الذين سيُتركون للموت دون رعاية طبية مناسبة". وأضاف: "هذا هو الواقع الحقيقي للحياة في قطاع غزة تحت القصف والحصار الإسرائيلي".

وقال إن النظام الصحي في قطاع غزة على وشك الانهيار التام. ووصف وضعًا يعمل فيه الجراحون ليلًا نهارًا تحت نيران المدفعية، مع نقصٍ في الإمدادات، وغالبًا بدون كهرباء. وقال: "نعلم أن العديد من المستشفيات تعرضت للهجوم والتدمير من قبل الجيش الإسرائيلي".

وأكد سويني أن اسكتلندا مستعدة "لبذل كل ما في وسعها لإنقاذ حياة أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأطفال". وأوضح أن المبادرة وُلدت عقب اجتماع مع اليونيسف، مما دفعه إلى إعلان "سباق مع الزمن" لمساعدة الأطفال المحتاجين للعلاج بشكل عاجل.

ومع ذلك، أوضح سويني أن هذا الإجراء مشروط بالتعاون البريطاني. وأوضح: "لا يمكننا تحقيق ذلك دون دعم حكومة حزب العمال لإخراج الأطفال عبر نظام التأشيرات البريطاني ودخولهم إلى اسكتلندا". ودعا ستارمر قائلاً: "أحث رئيس الوزراء على التواصل بشكل عاجل مع الحكومة الاسكتلندية بشأن هذه القضية، حتى نتمكن من إنقاذ أكبر عدد ممكن من أرواح الأطفال".