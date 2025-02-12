تغطية متواصلة|| إسرائيل تطالب البقاء بعدد من النقاط جنوب لبنان

اليوم الـ 495 للحرب: أفادت تقارير عربية بمقتل وإصابة شخص جراء هجوم للجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الأربعاء) في قرية شويكة شرق رفح جنوب قطاع غزة.فجّر الجيش الإسرائيلي مبان سكنية في حي تل السلطان غرب رفح. وفي الوقت نفسه، اعتقل مقاتلو الجيش الإسرائيلي عددًا من الفلسطينيين خلال مداهمة مخيم العروب شمال الخليل، في إطار العملية في الضفة الغربية.

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