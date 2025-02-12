تغطية متواصلة|| إسرائيل تطالب البقاء بعدد من النقاط جنوب لبنان
مصدر مطلع على التفاصيل لـ i24NEWS: "إسرائيل تريد تمديد موعد الانسحاب" • الجيش الإسرائيلي فجر مباني سكنية قرب رفح واعتقل عدة أشخاص في مخيم العروب •
اليوم الـ 495 للحرب: أفادت تقارير عربية بمقتل وإصابة شخص جراء هجوم للجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الأربعاء) في قرية شويكة شرق رفح جنوب قطاع غزة.فجّر الجيش الإسرائيلي مبان سكنية في حي تل السلطان غرب رفح. وفي الوقت نفسه، اعتقل مقاتلو الجيش الإسرائيلي عددًا من الفلسطينيين خلال مداهمة مخيم العروب شمال الخليل، في إطار العملية في الضفة الغربية.
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المتحدث باسم حماس حازم قاسم: "هناك محادثات مكثفة تجري الآن بين الدول الوسيطة لإجبار إسرائيل على استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار"
شهادة التايلاندي فوشارا سيريون الذي عاد من أسر حماس: "بدأوا في إطلاق النار، فرفعت يدي وقلت: تايلاند، تايلاند، ثم أخذوا هاتفي وحاصروني. لأكثر من 15 شهرًا، لم أستطع إلا أن أصلي من أجل لم شملي مع عائلتي، مع أقاربي ومع الجميع. قيل لنا أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار، في ذلك الوقت صدقت ذلك، حتى أنني رأيتهم يطلقون النار تحية احتفالًا. لقد شعرت عند الإفراج عني من الأسر وكأنني ولدت من جديد. شكرا لكل من اهتم بي"
المتحدث باسم الجناح العسكري للجهاد الإسلامي "كل التحركات والأحداث التي جرت منذ بداية الحرب حتى الآن تثبت أن الحل الوحيد لعودة الأسرى واستعادة الاستقرار هو حل واحد - صفقة أسرى الحرب"
مسؤول مطلع على التفاصيل لـi24NEWS: "إسرائيل تريد البقاء في عدة نقاط في لبنان حتى بعد موعد الانسحاب المقرر"
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قوات الأمن تواصل العملية في شمال الضفة الغربية: مقاتلو وحدة ماجلان قتلوا مسلحا خلال تبادل إطلاق نار في نور شمس
تقارير عربية: الجيش الإسرائيلي طلب البقاء في عدة نقاط بجنوب لبنان حتى 28 فبراير/شباط (10 أيام بعد الموعد المحدد - 18/02)، رفض الجانب اللبناني هذا الطلب تماما