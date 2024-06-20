أفادت تقارير فلسطينية اليوم الخميس بأن المدفعية الإسرائيلية تواصل ضرب وسط وغرب مدينة رفح التي بات ثلثاها تحت السيطرة الإسرائيلية وفي الضفة الغربية داهمت القوات الإسرائيلية مخيم الفارعة للاجئين قرب نابلس.

وفي الوقت نفسه، رحب المسؤول الكبير في حماس عزت الرشق، بتصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري بشأن حماس، في إشارة إلى قول الأخير أمس الأربعاء بأن الحديث عن هزيمة حماس ذر للرماد في العيون، علما أن هغاري كان يقصد ضرورة أن يستكمل المستوى السياسي جهد العمل العسكري بتحديد ملامح البديل في اليوم التالي لضمان عدم استمرار حماس في حكم غزة.

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