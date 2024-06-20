التغطية متواصلة| تواصل القصف المدفعي في وسط وغرب رفح ومداهمة لمخيم الفارعة في الضفة الغربية وترحيب في حماس بتصريحات هغاري
رحب الرشق بتصريحات هغاري بشأن حماس حول قوله إن "هزيمة حماس ذر للرماد في العيون"، علما أن هغاري كان يقصد ضرورة أن يستكمل المستوى السياسي جهد العمل العسكري لضمان عدم استمرار حماس في حكم غزة
أفادت تقارير فلسطينية اليوم الخميس بأن المدفعية الإسرائيلية تواصل ضرب وسط وغرب مدينة رفح التي بات ثلثاها تحت السيطرة الإسرائيلية وفي الضفة الغربية داهمت القوات الإسرائيلية مخيم الفارعة للاجئين قرب نابلس.
وفي الوقت نفسه، رحب المسؤول الكبير في حماس عزت الرشق، بتصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري بشأن حماس، في إشارة إلى قول الأخير أمس الأربعاء بأن الحديث عن هزيمة حماس ذر للرماد في العيون، علما أن هغاري كان يقصد ضرورة أن يستكمل المستوى السياسي جهد العمل العسكري بتحديد ملامح البديل في اليوم التالي لضمان عدم استمرار حماس في حكم غزة.
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تقارير فلسطينية: قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت المسؤول الكبير في حماس في الخليل عزيز الدويك
الجيش الأميركي: دمرنا مركزي قيادة وسيطرة وسفينتين للحوثيين في البحر الأحمر
أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM) أنها دمرت محطتين للقيادة والسيطرة في المنطقة تابعتين للحوثيين، في اليمن. كما جاء في البيان أن القوات العسكرية الأميركية دمرت بنجاح زورقين مسيرين تابعين للحوثيين في البحر الأحمر.