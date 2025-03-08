دول أوروبية تدعم الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

أعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا اليوم عن دعمهم لخطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة التي تتضمن ميزانيات تزيد قيمتها على 50 مليار دولار. وقالوا: "الحديث طريقة واقعية لإعادة إعمار القطاع. وهذا سيضمن تحسنا سريعا في الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة". في حين يزور وفد من قيادة حماس القاهرة.

وقد وافق الزعماء العرب على الخطة، التى أعدتها مصر، فى وقت سابق من هذا الشهر. إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن رفضه للخطة.

ووفقا لمصادر إعلامية عربية، تتضمن الخطة إعادة لإعمار قطاع غزة بتكلفة تقدر بـ53 مليار دولار وإقامة لجنة مؤقتة لإدارة قطاع قطاع غزة لفترة زمنية تستغرق نصف عام، استعدادا لعودة السلطة الفلسطينية.

إضافة إلى ذلك، مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة سيكون قادرا على دراسة نشر قوات دولية في غزة. ووفقا للتقرير، اللجنة في قطاع غزة ستتشكل من شخصيات مستقلة وستعمل تحت إدارة الحكومة الفلسطينية في رام الله. إضافة لذلك، سيتم تخصيص سبع مناطق في قطاع غزة حيث سيتم فيها توفير السكن المؤقت لـ 1.5 مليون فلسطيني.

ووصل وفد من قيادة حماس، برئاسة رئيس مجلس الشورى محمد درويش، مساء أمس (الجمعة)، في زيارة إلى القاهرة، ويجري الوفد مباحثات مع كبار المسؤولين المصريين بشأن القمة العربية التي انعقدت، ويبحث "ضرورة البدء بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار".

وبحسب التقارير، يطالب الوفد إسرائيل ببدء المناقشات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وفتح المعابر الحدودية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وجاء في أحد التقارير أن الوفد مهتم بالدفع لـ "اتفاق شامل يضمن وقفاً دائماً وكاملاً لإطلاق النار".

وتشمل مطالب حماس لتنفيذ المرحلة الثانية، من بين أمور أخرى، الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة ونقل الدعم المالي إلى القطاع، بناء على قرارات القمة العربية التي عقدت هذا الأسبوع في القاهرة. إضافة إلى ذلك، فإن حماس مهتمة بإطلاق سراح السجناء الأمنيين الفلسطينيين، مقابل إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.