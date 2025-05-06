"اقتراح أقل تعقيدا"|| تقرير: تفاصيل اقتراح أمريكي جديد للتوصل الى وقف إطلاق نار في غزة

أفادت صحيفة العربي الجديد اليوم أن مصر تلقت اقتراحا أمريكيا "أقل تعقيدا" لوقف إطلاق النار في غزة تداولتها جميع الأطراف خلال الأسبوعين الماضيين، ويهدف الاقتراح الأمريكي إلى إرساء هدنة طويلة الأمد قبل زيارة ترامب الى المنطقة.

ويتضمن الاقتراح فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات للقطاع وإطلاق سراح عدد محدود من الرهائن الإسرائيليين على رأسهم عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية وتقديم معلومات واضحة عن حالة باقي المختطفين مع أدلة على إدخال ما يحتاجونه من طعام ودواء، ويأتي الاقتراح بالتزامن مع اجتماع قادة حماس في الدوحة.

هذا وعلمت "العربي الجديد" الثلاثاء أن مصر تلقت اقتراحًا أمريكيًا لتجديد جهود الوساطة بين حماس وإسرائيل للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

كما أكد المصدر إجراء "اتصالات بين أطراف مصرية وأمريكية وأخرى مصرية وإسرائيلية، على مستوى عال من الأهمية لتحريك المشهد الإنساني المعقد، وإدخال المساعدات الى غزة وتجاوز العقبات التي وضعتها إسرائيل".

وأشار الى أنه جرى اقتراح إمكانية تولي إحدى الشركات الخاصة المملوكة لرجل أعمال فلسطيني أمريكي مرشح لرئاسة الإسناد المجتمعي في قطاع غزة مهمة توزيع مساعدات عاجلة للقطاع تحت إشراف أعلى من إسرائيل، واستبعد المصدر أن تكون الآلية المقترحة التي ناقشتها الجهات المعنية في مصر لها علاقة بما طرحته إسرائيل مؤخرا حول خطة توزيع المساعدات تحت إشرافها المباشر".

هذا وصرح مسؤول إسرائيلي أنه "بعد التقارير العربية عن اقتراح أمريكي جديد نقل إلى الوسطاء – الأمر غير معروف لإسرائيل.