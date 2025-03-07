قائد الجيش الإسرائيلي الجديد يعلن: "لن يتم ترقية هغاري وسيتقاعد من الجيش الإسرائيلي"

قرر رئيس هيئة الأركان الجديد للجيش الإسرائيلي إيال زمير، صباح اليوم (الجمعة)، عدم ترقية المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري إلى رتبة جنرال، وإنه سيتقاعد من الجيش. ومن المتوقع أن ينهي هغاري منصبه في الأسابيع المقبلة، وذلك بعد تجنيده في الجيش الإسرائيلي عام 1995، وتوليه منصبه كمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في آذار/مارس 2023.

تجدر الإشارة إلى أن أحد الأسماء البارزة لمنصب المتحدث الرسمي المقبل للجيش الإسرائيلي هو قائد اللواء 401 السابق بيني أهارون. الذي قاد القتال في غلاف غزة من 7/10 حتى يونيو/حزيران الماضي في قطاع غزة - بما في ذلك مسؤولية احتلال محور فيلادلفيا ورفح، وكان من المقرر أن يتوجه الى الدراسة. وقُتل خلفة العقيد إحسان دقسة خلال القتال. ويشار الى الجنرال الذي سيشرف على المتحدث الرسمي القادم للجيش الإسرائيلي هو إيتسيك كوهين، الذي كان أيضًا القائد المباشر للعقيد أهارون في القتال.

Yonatan Sindel/Flash90

وجاء في البيان الرسمي: "اتفق رئيس الأركان، إيال زمير، والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هغاري، على إنهاء منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في الأسابيع المقبلة. وسيكمل هغاري مهامه ويتقاعد من الجيش الإسرائيلي. وطلب رئيس الأركان في التعبير عن تقديره الكبير للعقيد هغاري على سنوات خدمته القتالية الهامة لدولة إسرائيل. لقد قام العميد هغاري بدوره كمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي خلال واحدة من أكثر الحروب تعقيدًا في تاريخ البلاد، بطريقة احترافية ومتفانية".