كريم خان يحث المحكمة الجنائية: "يجب إصدار حكم عاجل بشأن مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت والسنوار"

حث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، اليوم (السبت)، القضاة إلى إصدار "الحكم بشكل عاجل" فيما يتعلق بطلبه إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت وزعيم حماس يحيى السنوار.

وكتب المدعي العام في مذكرة قانونية نشرها: "للمحكمة صلاحية في هذه الحالة". كما أوضح في رسالته للقضاة أن "التأخير غير المبرر لهذا الإجراء سيمس بحقوق الضحايا في الأراضي الفلسطينية". كما طلب خان من القضاة رفض الالتماسات القانونية المقدمة ضد أوامر الاعتقال.

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وأضاف خان أن المحكمة تتمتع بسلطة التحقيق مع إسرائيل، ورفض الحجج القانونية المستندة إلى بنود في اتفاقات أوسلو وتأكيدات إسرائيل بأنها تجري تحقيقات داخلية في الهجمات التي نفذتها في قطاع غزة في ضوء ادعاءات المحكمة بارتكاب جرائم حرب.

ويشار إلى أنه قبل حوالي ثلاثة أشهر، أصدرت المحكمة قرارًا بشأن مذكرات الاعتقال. وقال خان إن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والمصري(الضيف) تشمل "التدمير والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي في الاعتقال". وتشمل التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت "التسبب في الإبادة الجماعة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع وصول المساعدات الإنسانية، وإلحاق الأذى عمدا بالمدنيين في الصراع". وحتى الآن، كان يتعين على لجنة من قضاة المحكمة مراجعة طلب خان بشأن أوامر الاعتقال.

Yonatan Sindel/Flash90

ورد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في حينه على القرار وقال إن "ردي على الأوامر لا يختلف عن رد فعل الرئيس بايدن الذي وصفها بـ'الفضيحة'. يتفق العديد من الأشخاص في الطيف السياسي في الولايات المتحدة وفي البلدان الديمقراطية في جميع أنحاء العالم على أن هذا مدع عام متمرد يهدف إلى عرض الدولة اليهودية الوحيدة في العالم بصورة سلبية، وهو يفعل ذلك أولاً من خلال المقاربة الزائفة. وهو يقارن قادة إسرائيل المنتخبين ديمقراطيا بإرهابيي حماس المستبدين".