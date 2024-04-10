غانتس يقول إن حماس هُزمت عسكريا وغزة ستعرف مزيدًا من الإجراءات

أكد وزير حكومة الطوارئ ورئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، في مؤتمر صحفي عقده في سديروت اليوم الأربعاء، أن حماس هُزمت عسكريًا في أعقاب العملية الأخيرة التي شنها الجيش الإسرائيلي في غزة.

وشدد غانتس على الإنجازات المهمة التي حققها الجيش الإسرائيلي، قائلاً: "من وجهة نظر عسكرية - هُزمت حماس. مقاتلوها بعضهم تم القضاء عليه والبعض الآخر مختبئ. تم تقليص قدراتها، وسنواصل ضرب ما تبقى منها.

علاوة على ذلك، أكد غانتس على التزامه الثابت بتحقيق النصر، مؤكدا أن "النصر سيأتي خطوة بخطوة. نحن في طريقنا إليه ولن نتوقف. سندخل رفح. سنعود إلى خان يونس. وسنعمل في غزة". "أينما توجد أهداف إرهابية، فإن قوات الدفاع الإسرائيلية ستكون هناك".

(AP Photo/J. Scott Applewhite)

وإلى جانب معالجة الأمور العسكرية، اقترح غانتس ضرورة بناء تحالف إقليمي بقيادة الولايات المتحدة.

ودعا إلى توسيع اتفاقيات التطبيع مع دول مثل السعودية، بهدف إحداث تحول استراتيجي في المنطقة.