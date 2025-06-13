تقرير: الولايات المتحدة ستدافع عن إسرائيل من أي هجوم إيراني مضاد

عقب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم (الجمعة) على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران، موضحًا أن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق به. كما أفادت قناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستشارك في الدفاع عن إسرائيل من أي هجوم إيراني مضاد، مؤكدةً أنها لم تشارك في الهجوم على الأراضي الإيرانية.

وقال الرئيس، الذي واصل إصراره على أن الهدف هو العودة إلى المسار الدبلوماسي حتى بعد الهجوم الإسرائيلي: "يجب ألا تمتلك إيران أسلحة نووية، ونأمل في العودة إلى طاولة المفاوضات. هناك بعض الأشخاص في قيادتها لن يعودوا". ووفقًا للتقرير، جددت الولايات المتحدة مخزون ذخيرة القبة الحديدية في الأسابيع الأخيرة، وتحدث الرئيس ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو عدة مرات في الأيام الأخيرة.

حتى قبل تصريحات ترامب، سارعت الولايات المتحدة إلى الرد على الهجوم الإسرائيلي على إيران، وأوضحت أنها لم تشارك فيه. وأوضح وزير الخارجية روبيو أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية بهذا الإجراء، وحذر إيران من إلحاق الضرر بالقوات الأمريكية ردًا على الهجوم الإسرائيلي".

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وأفاد روبيو في بيان :"اتخذت إسرائيل إجراءً أحاديًا ضد إيران الليلة. لم نشارك في أي ضربات ضد إيران، وأولويتنا القصوى هي حماية القوات الأمريكية في المنطقة. أبلغتنا إسرائيل أنها تعتقد أن هذا الإجراء كان ضروريًا للدفاع عن نفسها. اتخذ الرئيس ترامب وإدارته كل الخطوات الممكنة لحماية قواتنا، وحافظوا على اتصال وثيق مع شركائنا الإقليميين. دعوني أوضح: يجب ألا تُلحق إيران الضرر بالمصالح الأمريكية أو بالأفراد الأمريكيين،".

في وقت سابق من الليلة، نشر الرئيس ترامب منشورًا على موقع "تروث" للتواصل الاجتماعي، أكد فيه أن الولايات المتحدة تُفضل المسار الدبلوماسي. وكتب ترامب: "ما زلنا ملتزمين بالحل الدبلوماسي للقضية النووية الإيرانية. لقد كلفتُ إدارتي بأكملها بالتفاوض مع إيران. قد تكون دولة عظيمة، لكن عليها أولًا أن تتخلى تمامًا عن رغبتها في امتلاك أسلحة نووية".