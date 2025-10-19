بعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار - الجيش الاسرائيلي يهاجم قطاع غزة | آخر المستجدات
نفذ سلاح الجو غارات على رفح عقب انتهاك خطير لوقف إطلاق النار • حماس ترفض ادعاءات الولايات المتحدة بمهاجمة المدنيين في غزة • المتحدث باسم حماس: "إسرائيل تحرض ضدنا، والأميركيون يحتضنون أكاذيبها"
أفادت مصادر إسرائيلية أن حركة حماس ارتكبت صباح اليوم (الأحد) خرقًا خطيرًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وردًّا على ذلك شنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وفي أعقاب هذا التطور، سيعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اجتماعًا مع وزير الأمن يسرائيل كاتس ورئيس الأركان هرتسي هاليفي لبحث طبيعة الرد الإسرائيلي على خرق حماس للاتفاق.من جهتها، رفضت حركة حماس تصريح الولايات المتحدة الذي تحدث عن استهداف مدنيين في غزة، وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم لقناة "العربي" القطرية: "تأجيل فتح معبر رفح يُعد خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار واستخفافًا بجهود الوسطاء."
مسؤول كبير في ماس: ملتزمون بوقف إطلاق النار، ونتنياهو يحاول التملص بسبب ضغوط الائتلاف
قال القيادي في حماس عزّت الرشق إن "الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، بينما إسرائيل هي من تواصل خرقه وتبحث عن ذرائع كاذبة لتبرير جرائمها". وأضاف الرشق: "محاولات نتنياهو للتملص من التزاماته تأتي نتيجة الضغوط التي يمارسها عليه ائتلافه الحكومي".
خطوات الرد المطروحة: استئناف الغارات الجوية وتقليص إدخال المساعدات إلى غزة
عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تقييماً للوضع مع قادة الجيش لفحص إجراءات الرد على حركة حماس بعد خرق وقف إطلاق النار في رفح. من بين الخيارات المطروحة استئناف الغارات الجوية وتقليص إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع — وذلك رهناً بموافقة ترامب نظراً لحساسية وقف إطلاق النار والرغبة في مواصلة عملية إعادة المختطفين القتلى.
في هذه المرحلة تبدو الاحتمالات تشير إلى عدم اللجوء إلى تصعيد شامل أو عودة إلى قتال بري على نطاق واسع كما كان عليه الحال قبل وقف إطلاق النار.
"حرب!" – في الائتلاف يطالبون باستئناف القتال، بينما حماس ينفون الاتهامات بالخرق
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش علّقا على خرق وقف إطلاق النار في غزة. سموتريتش كتب على حسابه في موقع X: «حرب». بن غفير كتب: «يجب تدمير منظمة الإرهاب النازية حتى النهاية. أدعو رئيس الحكومة أن يأمر الجيش باستئناف القتال في القطاع بكامل قوته. الأوهام الباطلة بأن حماس ستغيّر جلدها، أو حتى ستمتثل للاتفاق الذي وقّعت عليه، تتبيّن كما كان متوقّعًا أنها تشكل خطراً على أمننا».
يشهد سوق تل أبيب للأوراق المالية، الذي بدأ صباح اليوم مع افتتاح التداول، تراجعًا متزايدًا في ظل الانتهاك الخطير لوقف إطلاق النار بين الجيش إسرائيلي وحماس في قطاع غزة. انخفض مؤشر تل أبيب 35 بأكثر من 1.5%، ومؤشر تل أبيب 90 بنسبة 2.6%، ومؤشر تل أبيب 125 بنسبة 1.8%. كما شهدت أسهم شركات البناء والعقارات انخفاضًا ملحوظًا: شركة عمرام بنسبة 5.5%، وشركة أورا بنسبة 5%، وشركة إليكترا العقارية بنسبة 4.7%، وشركة إسرائيل كندا بنسبة 4.7%، وشركة شيكون وبينوي بنسبة 4.6%. ونتيجة لذلك، انخفض مؤشرا تل أبيب للبناء والعقارات أيضًا.
تقييم أمني في إسرائيل عقب خرق وقف إطلاق النار
وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس غادر جلسة الحكومة متجهًا لاجتماع لتقييم الموقف الأمني، وذلك في أعقاب خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.كما غادر برفقته السكرتير العسكري لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
صرّح حازم قاسم، المتحدث باسم حماس، لقناة العربي القطرية: "مزاعم وزارة الخارجية الأمريكية بشأن هجمات حماس على المدنيين أكاذيب لا أساس لها. إسرائيل تُحرّض ضد حماس، ووزارة الخارجية الأمريكية تُصدّق أكاذيبها. إسرائيل تمنع دخول المعدات المتطورة. تأجيل فتح معبر رفح انتهاكٌ واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، واستخفافٌ بجهود الوسطاء". وأضاف أن حماس تعهدت للوسطاء بإعادة المدنيين المختطفين "رغم الصعوبات".
حماس ترفض في بيان مكتوب - رسمي - بيان الولايات المتحدة بشأن الاعتداء على المدنيين في غزة
في أعقاب انتهاك حماس الخطير لاتفاق وقف إطلاق النار، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي مدينة رفح جنوب قطاع غزة
