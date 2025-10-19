خطوات الرد المطروحة: استئناف الغارات الجوية وتقليص إدخال المساعدات إلى غزة

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تقييماً للوضع مع قادة الجيش لفحص إجراءات الرد على حركة حماس بعد خرق وقف إطلاق النار في رفح. من بين الخيارات المطروحة استئناف الغارات الجوية وتقليص إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع — وذلك رهناً بموافقة ترامب نظراً لحساسية وقف إطلاق النار والرغبة في مواصلة عملية إعادة المختطفين القتلى.

في هذه المرحلة تبدو الاحتمالات تشير إلى عدم اللجوء إلى تصعيد شامل أو عودة إلى قتال بري على نطاق واسع كما كان عليه الحال قبل وقف إطلاق النار.