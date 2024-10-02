بعد الهجوم الصاروخي من إيران: زيادة بنسبة 480% في طلبات المساعدة النفسية

أعلنت جمعية "ناتال" لمساعدة ضحايا الصدمات القومية مساء الثلاثاء عن زيادة بنسبة 480% في الطلبات للمساعدة النفسية، وذلك على خلفية التصعيد الأمني وهجوم الصواريخ من إيران. وأشارت الجمعية أيضا إلى أن معظم المكالمات تتميز بالقلق والضغط بسبب الأحداث والتغييرات في تعليمات القيادة الجبهة الداخلية.

بعد توسع القصف وإطلاق النار وبداية المناورة البرية في لبنان، تم تفعيل خط المساعدة لجمعية "ناتال"، التي تقدم المساعدة النفسية لضحايا الصدمات على خلفية القومية، وهو متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. للدعم والمساعدة النفسية.