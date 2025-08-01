التغطية متواصلة| ويتكوف: "أمضيت 5 ساعات بغزة لنقل فهم واضح لترامب حول الوضع الإنساني"
قال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي على منصة "إكس"، "ذهبت إلى غزة اليوم وشاهدت برنامجا إنسانيا غذائيا أطلقته الولايات المتحدة"، ونشر صورة له إلى جانب ويتكوف.
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زار المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف رفقة السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، اليوم الجمعة، مركزاً لتوزيع المساعدات في رفح جنوب قطاع غزة، ب وذلك وسط تعزيزات أمنية تضم مزيداً من الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية في محيط مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.
وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي على منصة "إكس"، "ذهبت إلى غزة اليوم وشاهدت برنامجا إنسانيا غذائيا أطلقته الولايات المتحدة".
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ترمب: ويتكوف يقوم بعمل رائع في غزة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لموقع "أكسيوس"، اليوم الجمعة، إنه يعمل على "خطة لإطعام الناس" في غزة. وأضاف "نريد أن نساعد الناس. نريد أن نساعدهم على الحياة. نريد أن نوصل الطعام للناس. كان يجب أن يحدث هذا منذ وقت طويل".
وفي وقت سابق الخميس، قال ترمب إنه يتطلع إلى الاستماع لتقرير من مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وسفير الولايات المتحدة إلى إسرائيل حول الوضع في غزة بعد زيارتهما إلى القطاع الجمعة.
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ويتكوف: قضينا أكثر من 5 ساعات داخل غزة لوضع الأساس للحقائق على الأرض وتقييم الظروف
قال المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إنه أمضى، اليوم الجمعة، أكثر من 5 ساعات داخل غزة، للوقوف على الحقائق على الأرض، وتقييم الظروف، والاجتماع مع مؤسسة غزة للمساعدات الإنسانية GHF ووكالات أخرى.
وأوضح، في منشور على منصة "إكس"، أن الهدف من الزيارة هو "تقديم فهم واضح للرئيس الأميركي دونالد ترمب حول الوضع الإنساني، والمساعدة في إعداد خطة لإيصال الغذاء والمساعدات الطبية إلى سكان غزة".
وأشار إلى أنه التقى، الخميس، برفقة السفير الأميركي لدى إسرائيل بمسؤولين إسرائيليين لمناقشة الوضع الإنساني في قطاع غزة، لافتاً إلى أن ذلك جاء بتوجيه من ترمب.
محمود عباس: مستعدون للذهاب إلى انتخابات لا تشمل غير الملتزمين بالشرعية الدولية
شدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الجمعة، على "استعداد السلطة الفلسطينية للذهاب إلى انتخابات عامة لا تشمل القوى السياسية والأفراد الذين لا يلتزمون بالشرعية الدولية"، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأكد عباس على أن "الأولوية الآن هي الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية لوقف حرب التجويع، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة بدعم عربي ودولي، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، بالإضافة إلى وقف الاستيطان ومحاولات الضم وإرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة".
الجيش الأردني: تنفيذ 7 إنزالات جوية لمساعدات على غزة بمشاركة دولية
أعلنت القوات المسلحة الأردنية في بيان، اليوم الجمعة، تنفيذ 7 عمليات إنزال جوي لمساعدات إنسانية وغذائية على قطاع غزة "بمشاركة دولية واسعة"، مشيراً إلى أن الإمارات من بين الدول التي شاركت في تلك العمليات"، وتابع "عمليات الإنزال الجوي شاركت فيها طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي واثنتان من ألمانيا وطائرة واحدة من كل من الإمارات وفرنسا وإسبانيا.
وأشار البيان إلى أن حمولة المساعدات التي تم إنزالها بلغت نحو 57 طناً، ليصل الإجمالي منذ استئناف عمليات الإنزال الجوي قبل أسبوع إلى نحو 148 طناً من المواد الأساسية.