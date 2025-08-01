ويتكوف: قضينا أكثر من 5 ساعات داخل غزة لوضع الأساس للحقائق على الأرض وتقييم الظروف

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إنه أمضى، اليوم الجمعة، أكثر من 5 ساعات داخل غزة، للوقوف على الحقائق على الأرض، وتقييم الظروف، والاجتماع مع مؤسسة غزة للمساعدات الإنسانية GHF ووكالات أخرى.

وأوضح، في منشور على منصة "إكس"، أن الهدف من الزيارة هو "تقديم فهم واضح للرئيس الأميركي دونالد ترمب حول الوضع الإنساني، والمساعدة في إعداد خطة لإيصال الغذاء والمساعدات الطبية إلى سكان غزة".

وأشار إلى أنه التقى، الخميس، برفقة السفير الأميركي لدى إسرائيل بمسؤولين إسرائيليين لمناقشة الوضع الإنساني في قطاع غزة، لافتاً إلى أن ذلك جاء بتوجيه من ترمب.