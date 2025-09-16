قائد الجيش الإسرائيلي عن العملية في غزة: "المخاطر عُرضت على المستوى السياسي"

قد يعجبك أيضًا -

رد قائد الجيش الإسرائيلي الفريق أول إيال زامير هذا المساء (الثلاثاء) على التقارير حول معارضته للعملية في مدينة غزة: "بصفتي قائد الجيش، من واجبي أن أعرض قبل كل عملية جميع التداعيات الأمنية الممكنة. جميع المخاطر والفرص عُرضت على المستوى السياسي بوضوح ومهنية". وبذلك، فعلياً هو لا ينكر تحفظه من التوجه العسكري لعملية "مركبات جدعون 2".

وقال رئيس الأركان أيضاً: "الجيش الإسرائيلي هو جيش الشعب، وهذا مصدر قوته. نحن الآن نُعمّق الإنجاز الذي سيسمح بالاقتراب من إنهاء الحرب – إعادة مختطفينا هي هدف الحرب وواجب وطني وأخلاقي. حتى في هذه الأيام، عندما يستعد شعب إسرائيل للجلوس حول مائدة العيد، يقف جنودنا في الدفاع والهجوم بدافع الرسالة والالتزام العميق للشعب – وحدة وصداقة لا بديل لهما".

في مستهل كلمته أشار رئيس الأركان: "في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بعد مناقشات موسعة مع المستوى السياسي، فإن الجيش الإسرائيلي...يعزز بشكل كبير العملية في مدينة غزة. نحن نعمل في عمق المنطقة، بتكامل القوات ،برّيين، نيران دقيقة واستخبارات نوعية. هدفنا هو تعميق الضربة ضد حتى القضاء عليها".

"كل عملياتنا تُنفذ وفق خطة منظمة، وهدفنا أمام أعيننا هو تحرير المخطوفين والقضاء على حماس. حماس منهكة وجريحة، قضينا على الجزء الأكبر من قوتها العسكرية، والآن نعزز الإنجاز الذي سيسمح بالاقتراب من إنهاء الحرب."

زامير شدد على أن إعادة المخطوفين هي هدف للحرب وواجب وطني وأخلاقي. وأضاف"لقد جنّدنا من أجل...الحملة آلاف جنود الاحتياط وهم يعملون إلى جانب القوات النظامية. أود أن أعبر عن تقديري.العميقة لهم ولعائلاتهم، الذين يحملون العبء الثقيل. هم رأس الحربة للجيش الإسرائيلي والضمانة لأمنه.

لدولة إسرائيل. إنهم يخرجون لأداء مهمتهم بدافع الإخلاص، الاحترافية والمسؤولية".

برأيه ، منذ 7 أكتوبر، تغيرت العقيدة العملياتية تمامًا. في هذا السياق عدّد الإنجازات التي تحققت بالتعاون مع جميع أذرع الأمن، منها اغتيال معظم قيادة حماس، ضرب المحور الإيراني، وإزالة تهديدات وجودية (المشروع النووي الإيراني) ضمن العملية في ايران".

"الجيش الإسرائيلي يعمل وفقاً للقانون الدولي، ونحن نبذل أقصى جهدنا لمنع إيذاء المدنيين."