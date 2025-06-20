الخطوة الجديدة للوزيرين الإسرائيليين كارعي وبن غفير ضد قناة الجزيرة

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أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كاري ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صباح اليوم (الجمعة) أنه في أعقاب تطبيق إجراءات ضد بث قناة الجزيرة وغيرها من بث القنوات التي اعتبروها بأنها تنتهك قواعد الرقابة وتضر بأمن الدولة، تم الاتفاق على أن المراسلين الأجانب الذين يرغبون في البث من إسرائيل أثناء الحرب سيُطلب منهم الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الرقابة العسكرية - سواء للبث نفسه أو موقعه.

هذا يعني أن البث دون تصريح مناسب من مناطق القتال أو الضربات الصاروخية يُعدّ جريمة جنائية وانتهاكًا لقواعد الرقابة. وجاء في بيان الوزراء أيضًا: "لن نسمح بخروج الإعلام عن القانون في أوقات الحرب. ولن نمنح منبرًا للعناصر المعادية التي تعمل متخفيةً في زي الصحفيين وتُعرّض قواتنا وأمن الدولة للخطر".

أشار الوزير كاري إلى أن "حرية الصحافة لا تُعلو على أمن مواطنينا وجنودنا. لن نسمح بنقل المعلومات إلى العدو بحجة "البث الصحفي". وكما هو الحال مع المراسلين الإسرائيليين، نُخضع المراسلين الأجانب في إسرائيل لأنظمة الرقابة - حفاظًا على أمن إسرائيل".

وأضاف الوزير بن غفير: "لقد انتهت الفوضى الإعلامية التي سادت وسائل الإعلام الأجنبية. لن نسمح للعناصر التي تخدم حماس أو حزب الله أو إيران، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالبث من داخل أراضي دولة إسرائيل. ستُحاسب شرطة إسرائيل كل من لا يلتزم بقواعد الأمن".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر رئيس الرقابة العسكرية، العميد كوبي ماندلبليت، أمرًا جديدًا يُساعد في مقاضاة المواطنين ووسائل الإعلام التي تنتهك قواعد الرقابة العسكرية من خلال بث وتوزيع وثيقات الضربات الصاروخية وضربات الطائرات المُسيّرة.

وُقّع الأمر في ظلّ الوضع الأمني وتزايد مخالفات الرقابة في الحرب، بما في ذلك نشر معلومات عن الضربات والإصابات المباشرة، ومواقع القواعد وأنظمة الدفاع الجوي، والمواد السرية دون موافقة مسبقة من الرقابة.

كما ذُكر، فإنّ الحالة التي اعتبرت بنظر الرقابة الأكثر تطرفًا هي توثيق ونشر هجوم الصواريخ الباليستية على مصانع بازان. تكمن أهميته القانونية في أن الأمر سيُسهّل مقاضاة مرتكبي هذه المخالفات مع علمهم بأنّ هذا يُمثّل انتهاكًا خطيرًا لأمن دولة إسرائيل.