الولايات المتحدة تنضم - ترامب: "هاجمنا المواقع النووية الثلاثة في إيران - فوردو، ونطنز، وأصفهان" | آخر المستجدات
ترامب: "جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني، لا يوجد جيش آخر في العالم قادر على فعل ذلك". • خلال الليل، اعترضت إسرائيل طائرة مسيرة أُطلقت من الشرق باتجاه الأراضي الإسرائيلية. •
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اليوم 226 من الحرب: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة (من السبت إلى الأحد) أن بلاده شنت هجومًا على المواقع النووية الإيرانية الثلاثة: فوردو، ونطنز، وأصفهان. وقال: "تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظماء، لا يوجد جيش آخر في العالم قادر على فعل هذا". الجيش الإسرائيلي: اعترض سلاح الجو طائرة مسيرة أُطلقت من الشرق باتجاه أراضي دولة إسرائيل.
تقرير: انتشار قوات الأمن العراقية حول السفارة الأمريكية في البلاد
أفادت صحيفة واشنطن بوست أن قوات الأمن العراقية شوهدت تنتشر حول السفارة الأمريكية في بغداد حوالي الساعة الثالثة فجرًا، عندما نُشر إعلان الرئيس دونالد ترامب عن هجوم على إيران. وأكد مسؤول من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي هذه التفاصيل في حديث مع الصحيفة. وذكرت الصحيفة أن الحكومة العراقية تخشى من هجوم من قبل ميليشيات موالية لإيران في المنطقة.
تقرير أمريكي: من المتوقع أن يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه للأمة أنه لا يخطط لشن هجمات أخرى على إيران
أفادت شبكة إن بي سي، نقلاً عن عدة مصادر في البيت الأبيض، أنه من المتوقع أن يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب سيلقيه قريباً للأمة أنه لا يخطط لشن هجمات أخرى على الأراضي الإيرانية.
نتنياهو: "قرار ترامب سيُغيّر التاريخ. القوة أولاً، ثم السلام"
شكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مهاجمته المنشآت النووية الإيرانية. وفي مقطع فيديو نشره، زعم نتنياهو أن "القوة أولاً، ثم السلام". ووصف نتنياهو قرار ترامب بأنه "شجاع"، وقال إنه "سيُغيّر التاريخ".
فوكس نيوز: منشأة فوردو "دُمّرت"، وأُطلق 30 صاروخًا على نطنز وأصفهان من غواصات
أفادت فوكس نيوز بأن "طموحات إيران النووية قد انتهت"، بعد أن دمّرت قاذفات الشبح بي-2 التابعة لسلاح الجو الأمريكي منشأة فوردو النووية بالكامل باستخدام خمس إلى ست قنابل خارقة للتحصينات. كما أُفيد بأن الموقعين النوويين الآخرين، في نطنز وأصفهان، تعرضا للهجوم والتدمير بحوالي 30 صاروخ توماهوك أُطلقت من غواصات أمريكية من مسافة حوالي 400 ميل.
تقرير: هجمات أمريكية بسبب تقديرات بأن إسرائيل أخّرت البرنامج النووي الإيراني ستة أشهر فقط.
وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن أحد أسباب الهجوم الأمريكي على إيران في هذا الوقت هو أن تقديرات الاستخبارات الأمريكية أشارت إلى أن الهجمات الإسرائيلية أخّرت البرنامج النووي الإيراني ستة أشهر فقط. كما خلصت التقديرات إلى أنه من المرجح ألا تُسبب هجمات إسرائيلية أخرى تأخيرًا أكبر.
تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى بعد الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية.
إيران تهدد الولايات المتحدة: كل مواطن أو عسكري أمريكي في المنطقة هدف مشروع
أصدر التلفزيون الرسمي الإيراني تهديدًا رسميًا وحقيقيًا للولايات المتحدة ومواطنيها، في أعقاب الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية في فوردو ونطنز وأصفهان. وصرح مذيع على التلفزيون الرسمي: "أصبح كل مواطن أو عسكري أمريكي هدفًا مشروعًا".
ترامب: "نجاحٌ باهرٌ الليلة. على إيران أن تُحقق السلام، وإلا ستُهاجم مجددًا"
تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رويترز بعد الهجوم الأمريكي على إيران، قائلًا: "لقد كان نجاحًا باهرًا الليلة". وفيما يتعلق بإيران، قال الرئيس: "عليهم أن يُحققوا السلام الآن"، مضيفًا: "عليهم أن يتوقفوا فورًا، وإلا سيُهاجمون مجددًا".
قادة الجمهوريين في الكونغرس يدعمون ترامب: إيران رفضت جميع السبل الدبلوماسية
علّق زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، على الهجوم الأمريكي على إيران، قائلاً: "النظام الإيراني، الذي تعهد بـ"الموت لأمريكا" ومحو إسرائيل من على الخريطة، رفض جميع السبل الدبلوماسية للسلام. وبينما نتخذ إجراءاتنا الليلة لضمان بقاء الأسلحة النووية بعيدة عن متناول إيران، أقف إلى جانب الرئيس ترامب". كما علّق رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، على الهجوم قائلاً: "يجب أن يكون العمل العسكري في إيران بمثابة تذكير واضح لخصومنا وحلفائنا بأن الرئيس ترامب جادٌ فيما يقوله".
تقرير أمريكي: إسقاط 6 قنابل خارقة للتحصينات على منشأة فوردو النووية
أفادت شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن الولايات المتحدة أسقطت 6 قنابل خارقة للتحصينات على منشأة فوردو النووية في إيران.
إيران تؤكد تعرض منشآت نووية في فوردو ونطنز وأصفهان لهجمات
أكد متحدث باسم مركز إدارة الأزمات في محافظة قم الإيرانية تعرض منشأة فوردو النووية لهجوم، قائلاً: "قبل ساعات قليلة، وبعد تفعيل منظومة الدفاع الجوي في قم وتحديد أهداف معادية، هاجم العدو جزءًا من منطقة موقع فوردو النووي". وفي الوقت نفسه، أفادت محافظة أصفهان بأن "منشأتي أصفهان ونطنز النوويتين تعرضتا لهجوم من قبل العدو".
تقرير CNN: ترامب يأمل أن تُسهم ضربات إيران في "دفع العملية الدبلوماسية"
أفادت CNN أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يأمل أن تُسهم ضربات إيران في دفع العملية الدبلوماسية"، وأنه لا يخطط حاليًا لأي ضربات أخرى.
ترامب ونتنياهو تحدثا قبل ساعات من الهجوم الأمريكي على إيران.
كان التنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة قائمًا قبل الهجوم الأمريكي على منشأة فوردو النووية. تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل ساعات قليلة من الهجوم، وأبلغه بقراره. كان كبار المسؤولين الإسرائيليين واثقين في الأيام الأخيرة من أن ترامب سينضم في النهاية، لكن في الوقت نفسه، كانت إسرائيل مستعدة "للتعامل" مع فوردو إذا تراجع ترامب. اجتمع مجلس إدارة الحرب المصغر في مخبأ سري الليلة الماضية، وراقب الهجوم الأمريكي، ثم تفرق.
نيويورك تايمز نقلا عن 3 مصادر إيرانية: الهجوم وقع في الساعة 2:30 بالتوقيت المحلي
ترامب سيلقي بيانا بشأن الهجوم من البيت الأبيض في الساعة الخامسة صباحا
ترامب: على إيران أن توافق على إنهاء الحرب الآن
ترامب يلخص الهجوم على إيران: "المنشأة النووية في فوردو اختفت"
تم تنفيذ الهجوم الأمريكي باستخدام قاذفات بي-2 وقنابل جي بي يو-57 الخارقة للتحصينات، لذا فمن المفهوم أن منشأة فوردو ربما تعرضت لأضرار كبيرة
تقارير عن انقطاعات في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في عدة مناطق في إيران
ترامب: "لقد نفذنا هجومًا ناجحًا للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران - فوردو، ونطنز، وأصفهان. جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني. أُلقيت حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي - فوردو. جميع الطائرات في طريقها إلى الوطن بسلام. تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظماء. لا يوجد جيش آخر في العالم كان بإمكانه فعل هذا"
https://x.com/i/web/status/1936572724987498889
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