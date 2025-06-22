تقرير أمريكي: من المتوقع أن يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه للأمة أنه لا يخطط لشن هجمات أخرى على إيران

أفادت شبكة إن بي سي، نقلاً عن عدة مصادر في البيت الأبيض، أنه من المتوقع أن يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب سيلقيه قريباً للأمة أنه لا يخطط لشن هجمات أخرى على الأراضي الإيرانية.