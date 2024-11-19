خاص|| بتأخير شهر: إسرائيل تصادق على زيادة كمية شاحنات المساعدات لغزة

تكشف وثيقة قدمتها الدولة إلى المحكمة العليا أن مجلس الوزراء المصغر وافق على زيادة المساعدات لقطاع غزة بعد شهر من إصدار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التعليمات – وذلك وفقا لما نشر هذا الصباح (الثلاثاء) في i24NEWS . في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، وافق المجلس الحكومي المصغر- الكابينيت على زيادة حجم المساعدات إلى 250 شاحنة يومياً، لكن كان من المفترض أن تدخل الموافقة حيز التنفيذ قبل بضعة أسابيع.

في هذه الأثناء، لا تستطيع الإدارة المدنية تجاوز عتبة الـ 200 شاحنة يوميا، على الرغم من فتح معبر كيسوفيم، الذي أضاف عشرات الشاحنات الجديدة، ولا تزال عنق الزجاجة في النقل والتوزيع مع المنظمات الدولية التي تساعد في إدخال المساعدات في نطاق محدود فقط، بدعوى وجود ثغرات أمنية في الطرق والمحاور و"التعب". وأخيرا، إسرائيل تثقل المعابر بالمساعدات الإنسانية العالقة على الحدود، وبحسب مسؤول تحدث مع i24NEWS - نحو 900 شاحنة عالقة في معبر كرم أبو سالم.

وفي الشهر الماضي، طالبت إدارة بايدن إسرائيل بإدخال 350 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية يوميا. وأوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، أنه إذا لم يتم إدخال مساعدات كافية إلى غزة، فسيتم فرض حظر على إدخا الأسلحة على إسرائيل، لكنهما لم يفعلا أي شيء حتى الآن حيال ذلك.