ترامب متفائل: "تم تحرير معظم الرهائن - قريباً سنعيد عشرة"

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس (السبت)، خلال عشاء مع أعضاء الكونغرس في البيت الأبيض: "عاد معظم الرهائن بالفعل. سنعيد قريبًا عشرة آخرين، ونأمل أن ننهي هذه العملية بسرعة". إلا أنه لم يُدلِ بمزيد من التفاصيل حول الاتفاق الذي سيؤدي إلى إطلاق سراحهم.

إلى جانب هذه التصريحات، أشاد ترامب بجهود مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، الذي يقود المحادثات بين إسرائيل وحماس. منذ 6 يوليو/تموز، تُعقد جولات من المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة، بشأن مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا. ووفقًا للتقارير، من المتوقع إطلاق سراح عشرة رهائن أحياء و18 قتيلًا بموجب الاتفاق. في المقابل، ستفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين وتنسحب من المناطق الخاضعة لسيطرتها في قطاع غزة.

صرح مصدر سياسي رفيع المستوى لقناة i24NEWS أمس أنه بعد 12 يومًا من المفاوضات المكثفة، أحرزت إسرائيل "تقدمًا ملحوظًا" في جهودها للتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى. ويوم الخميس، قدّم الوسطاء اقتراحًا مُحدّثًا إلى الجانبين، لكن المحادثات مستمرة في جوّ متوتر ومليء بالعقبات.

ووفقًا للمصدر، فإن إسرائيل مستعدة لاستنفاد الخيارات المتبقية في المفاوضات، لكنها أعربت عن شكوكها بشأن استمرار العملية: "نتساءل عن جدية حماس. نحن نقترب من نقطة حاسمة. إن تباطؤ حماس - حتى لو اعتقدت أنه يخدم مصالحها - قد يكون في الواقع ضدها".

في الوقت نفسه، فُتحت قناة إنسانية للمحادثات في مصر الأسبوع الماضي، بهدف دفع القضايا المتعلقة بالصفقة. ووفقًا للمصدر، فقد أُحرز بعض التقدم في هذا المجال، لكن الطريق إلى اتفاق لا يزال مليئًا بالتحديات. وأفادت مصادر قطرية لقناة i24NEWS بوجود ارتياح بين الوسطاء المصريين والقطريين بعد أن أصبحت إسرائيل أكثر مرونة بشأن انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة في إطار محادثات الصفقة.

مراسل القناة العبرية الدبلوماسي، عميحاي شتاين، أفاد هذا الأسبوع أن مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات قالت إنه "وفقًا للخرائط التي قدمتها إسرائيل للوسطاء، فقد تخلت فعليًا عن محور موراج". وأضاف مصدر مطلع على التفاصيل أن "الحدث الآن ليس محور موراج - بل الوجود الإسرائيلي في منطقة رفح". في الوقت الحالي، الوسطاء متفائلون، والخرائط الجديدة تعزز بشكل كبير إمكانية التوصل إلى صفقة قريبًا.