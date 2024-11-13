تغطية متواصلة||إطلاق 5 قذائف من لبنان تجاه وسط إسرائيل

اليوم 404 من الحرب: صافرات الإنذار تنشط نهار (الأربعاء) في سلسلة من البلدات الشمالية.إصابتي هلع نتيجة السقوط في معالوت ترشيحا. كما تم تفعيل الإنذارات في معبر إيرز في غلاف غزة، حيث تم رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات. خلال الليل، أفادت وسائل الإعلام اللبنانية عن هجومين شنهما سلاح الجو في الضاحية ببيروت.

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