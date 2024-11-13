تغطية متواصلة||إطلاق 5 قذائف من لبنان تجاه وسط إسرائيل
إصابات بالهلع جراء سقوط قذائف في معالوت ترشيحا• تقارير أجنبية: ايران تؤجل ردها ضد إسرائيل بعد نجاح ترامب • خلال الليلة، أفادت تقارير لبنانية عن هجمات لسلاح الجو في ضربات لسلاح الجو
اليوم 404 من الحرب: صافرات الإنذار تنشط نهار (الأربعاء) في سلسلة من البلدات الشمالية.إصابتي هلع نتيجة السقوط في معالوت ترشيحا. كما تم تفعيل الإنذارات في معبر إيرز في غلاف غزة، حيث تم رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات. خلال الليل، أفادت وسائل الإعلام اللبنانية عن هجومين شنهما سلاح الجو في الضاحية ببيروت.
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التسريبات من مكتب نتنياهو تشغل الرأي العام الإسرائيلي، واليكم التسريبات الأخيرة
اصابتان طفيفتان جراء الاشتباه بعملية دهس قرب قرية ديرقديس قرب موديعين عليت في الضفة الغربية
تقرير: هجوم إسرائيلي في جنوب غرب البقاع اللبناني
أفادت قناة سكاي بالعربية، عن وقوع هجوم في قرية سخمور جنوب غرب البقاع اللبناني جنوب بحيرة كرعون.
مقتل مسلحين خلال تبادل إطلاق نار مع القوات الإسرائيلية الخاصة اليمام في طولكرم ، أحدهم يعتبر قيادي
وزارة الصحة اللبنانية: 8 قتلى و17 جريحا في هجوم بمنطقة جبل لبنان
أفادت وزارة الصحة اللبنانية أن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 17 آخرون في هجوم وقع في قرية عمرون بمنطقة جبل لبنان.
صافرات الإنذار في منطقة الكرمل ووسط إسرائيل: إطلاق نحو 5 قذائف من لبنان
قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في أعقاب التحذيرات التي تم تفعيلها قبل فترة قصيرة في عدة مناطق في وسط البلاد وفي منطقة الكرمل، تم رصد حوالي خمس عمليات إطلاق نار عبرت من لبنان.وتم اعتراض بعضها من قبل القوات الجوية، وتم الكشف عن حوادث سقوطها".
إطلاق قذيفة من قطاع غزة سقطت في منطقة مفتوحة في كيبوتس ايرز
الحديث يدور عن القذيفة الثالثة التي يتم إطلاقها خلال 24 ساعة. حيث انطلقت قذيفة من جنوب غزة تجاه عين هشلوشة وتم اعتراضها
مصادر إيرانية لقناة سكاي نيوز بالعربية: طهران تؤجل الهجوم على إسرائيل عقب انتخاب ترامب رئيسا
وبحسبهم فإن غرض التأجيل هو البدء بالمفاوضات معه، بعد أن وصلت الرسالة التحذيرية إلى إيران عبر بغداد
حزب الله يزعم إطلاق صاروخ أرض جو باتجاه طائرة بدون طيار من طراز هيرميس 900 في سماء المنطقة الوسطى بلبنان مما اضطرها إلى المغادرة
أطلق حزب الله وابلا من حوالي 20 صاروخا على الجليل الغربي، ووردت أنباء عن سقوطه بجوار منزل في معالوت ترشيحا شمال إسرائيل
بلينكن: حماس كانت الرافضة للمحادثات منذ بداية الحرب
وزير الخارجية الأمريكي بلينكن عند مدخل مؤتمر وزراء خارجية الناتو في بروكسل: "إن أفضل طريقة لتلبية احتياجات شعب غزة هي إنهاء الحرب. لقد حققت إسرائيل أهداف الحرب التي حددتها لنفسها، ويجب أن تكون هذه هي اللحظة المناسبة لإنهاء الحرب. وحماس هي التي شنت الهجوم وهي التي ترفض المحادثات منذ بداية الحرب".
بعد أكثر من عام: نُشر فيديو جديد للمختطف الإسرائيلي ألكسندر تروبانوف من الأسر، والذي نشرته حركة الجهاد الإسلامي
بعد تحذير المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: العديد من اللبنانيين يغادرون منطقة الضاحية الجنوبية
سلاح الجو الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة من لبنان قبل اجتيازها الأراضي الإسرائيلي وتفعيل التحذيرات