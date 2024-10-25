"ورقة مساومة مهمة": العثور على وثائق كتبها السنوار حول المختطفين

نشرت صحيفة "القدس" الفلسطينية، اليوم (الجمعة)، ما أسمته "وصية يحيى السنوار للمقاتلين في الميدان". في الواقع، هذه ثلاث وثائق مكتوبة بخط يد أحد قادة حماس الذي اغتيل قبل أكثر من عام، وتكشف فيها تفاصيل عن المختطفين في غزة. ومع ذلك، فإن موثوقية الوثائق غير واضحة. ولم تقدم الصحيفة معلومات عن مكان العثور على الوثائق أو كيفية الحصول عليها.

في الوثيقة الأولى، كتب السنوار أنه "يجب الاحتفاظ بالمختطفين لأنهم ورقة مساومة مهمة". ولم يكتب مواقع المختطفين بل قام بتقسيم واضح حسب المناطق.

وفي الوثيقة الثانية، كتب السنوار بيانات عن المختطفين، بما في ذلك أعمارهم وجنسهم وما إذا كانوا جنودًا أو مدنيين.

وذكرت الوثائق أن خمسة منهم رجال فوق الستين، وعشرة رجال تحت الستين، وثلاثة جنود، وثلاث سيدات تحت سن الأربعين تم وضع علامة X عليهم، وأربع سيدات فوق الأربعين، بإجمالي 25.

وبحسب الوثيقة، فقد تم احتجاز 25 مختطفاً وسط قطاع غزة، بينهم ستة جنود، و12 جندي احتياط، أكبرهم 53 عاماً، وسبعة شبان تتراوح أعمارهم بين 21 و27 عاماً. وفي رفح، سجل هناك رجلان يزيد عمرهما عن 60 عامًا وأربعة بدو تتراوح أعمارهم بين 55 عامًا و18 إلى 22 عامًا. وفي منطقة غزة كان هناك ستة جنود ومجندة وثلاثة جنود احتياط وأربعة شبان بالإضافة إلى مواطن بدوي يبلغ من العمر 66 عامًا.

وتتضمن الوثيقة الثالثة قائمة بأسماء المختطفين وأغلبهم من كبار السن، الذين أطلق سراحهم في صفقة المختطفين: نيلي مرغليت (41 عاما)، تمار ميتسجر (78)، ريمون كيرشت (36 عاما، يقال إنه مريض). يلينا تروبانوف (50)، نورلين بابديلا (60، فلبينية إسرائيلية)، إيرينا تاتي (73)، جوديث رعنان (49)، ميراف تال (53)، أدا ساجي (75)، أوفيليا روثمان (77)، ديتزا هيمان (84).