تقرير: نتنياهو "متحرق للتوصل إلى صفقة مختطفين واتفاق وقف إطلاق النار"

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "متحرق للتوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة إعادة مختطفين"، حسب مصدر إسرائيلي رفيع في الحكومة تحدث مع مراسل "سكاي نيوز" في الشرق الأوسط، أليستير بونكل.

"كل ما تراه يحدث اليوم مرتبط بالتفاوض حول إطلاق سراح الرهائن"، أضاف المصدر، وخلص إلى أن "مقتل موظفي منظمة الإغاثة 'المطبخ العالمي المركزي' غير كل شيء".

مقتل عمال الإغاثة السبعة في هجوم إسرائيلي أثار غضباً في جميع أنحاء العالم، وزاد الضغط على إسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. التقرير يأتي في ضوء المحادثات في القاهرة اليوم، التي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار والوصول إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن والمختطفين.