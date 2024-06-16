تغطية متواصلة| ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى في غزة مع استمرار الحرب وتكثيف القصف

قتل 30 شخصاً وأصيب 95 آخرين في معارك في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الحرب منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 37,296 قتيلاً و85,197 جريحاً. تشهد غزة تصعيداً في القصف مع دخول الحرب يومها الـ253، مما يزيد من عدد الضحايا المدنيين.

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 9 جنود، بينهم 8 جراء استهداف ناقلة جند في رفح، مما يرفع حصيلة قتلى الجيش منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 651 جندياً. تستمر الغارات الجوية والقصف المدفعي على قطاع غزة، مما يزيد من معاناة السكان وتدمير المنازل والبنية التحتية. يتفاقم الوضع الإنساني في غزة مع نقص الموارد والخدمات الطبية، وتتصاعد الجهود الدبلوماسية الدولية لوقف القتال وإيجاد حل سلمي.