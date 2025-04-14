"قدسية الحياة تسبق الانتقام": 250 موظف موساد سابق يدعمون رسالة الطيارين التي تدعو لوقف الحرب

حتى الآن، وقّع أكثر من 250 عضواً سابقاً في الموساد على رسالة دعم لمبادرة الطيارين، وانضموا إلى الدعوة الموجهة إلى الحكومة "للتحرك فوراً للتوصل إلى اتفاق لإعادة جميع المختطفين الـ59 إلى ديارهم، من دون تأخير، حتى لو كان ذلك على حساب وقف القتال".

ووقع على الدعوة، من بين آخرين، ثلاثة رؤساء سابقين للموساد، من بينهم داني يوتام، وإفرايم هاليفي، وتامير باردو. كما وقع على البيان نائب رئيس الموساد وعشرات رؤساء الأقسام ونواب رؤساء الأقسام. ويتولى قيادة هذه المبادرة ديفيد ميدان وجيل شوريش.

نص الرسالة الكاملة :"حضرة حكومة إسرائيل، نحن الموقعون أدناه، الموظفون السابقون في معهد الاستخبارات والعمليات الخاصة، بعض أولئك الذين وصفتموهم بالأعشاب الضارة، نعرب عن دعمنا الكامل لرسالة الطيارين، والتي تعكس أيضًا قلقنا العميق على مستقبل البلاد، وننضم إلى الدعوة إلى التحرك الفوري للتوصل إلى اتفاق لإعادة جميع المختطفين الـ 59 إلى ديارهم، دون تأخير، حتى لو كان ذلك على حساب وقف القتال".

"ونحن نعتقد أن استمرار القتال يعرض حياة الرهائن وحياة جنودنا للخطر، وأنه يجب استنفاد كل الإمكانيات للتوصل إلى اتفاق ينهي المعاناة. نطالب الحكومة باتخاذ قرارات شجاعة والتصرف بمسؤولية من أجل أمن البلاد ومواطنيها. ونحن ننضم إلى الدعوة الموجهة إلى كافة المواطنين الإسرائيليين للمطالبة بعودة المختطفين الآن وإنهاء القتال. كل يوم يمر يعرض حياتهم للخطر، وكل لحظة إضافية من التردد هي عار. إن قدسية الحياة، يا سيادة رئيس الحكومة، تأتي في المقام الأول قبل ’الانتقام’."