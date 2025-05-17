هل تسعى إدارة ترامب لتهجير غزيين إلى ليبيا؟ ما المقابل الذي ستحصل عليه ليبيا؟

تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطة لتهجير مليون فلسطيني من قطاع غزة الى ليبيا إلى الأبد، جاء هذا وفقا لما أفاد به خمسة شخصيات مطلعة على الجهود لشبكة "أن بي سي" الأمريكية.

وتخضع الخطة لتدقيق وفحص شديد لدرجة أن الإدارة الأمريكية ناقشتها مع القيادة الليبية، وشخصين مشاركين بشكل مباشر في الخطط، ومسؤول أمريكي سابق. وفي مقابل إعادة توطين الفلسطينيين، ستفرج الإدارة عن مليارات الدولارات من الأموال إلى ليبيا والتي جمدتها الولايات المتحدة قبل أكثر من عقد من الزمان، حسبما صرحت شخصيات ثلاثة.

ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، وتم إطلاع إسرائيل على مناقشات الإدارة، بحسب نفس المصادر الثلاثة.

من جانبه صرح المسؤول الكبير في حماس باسم نعيم، إن حماس، الحركة التي تسيطر على غزة، ليست على علم بأي مناقشات بشأن نقل الفلسطينيين إلى ليبيا.

وقال مسؤول أمريكي سابق إن إحدى الأفكار التي ناقشها مسؤولو الإدارة هي توفير حوافز مالية للفلسطينيين مثل السكن المجاني وحتى المنح الدراسية. ولم يتم تحديد المكان الدقيق لإعادة توطين الفلسطينيين في ليبيا.